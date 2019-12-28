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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Що робити лучанам, якщо «розмагнітився» е-квиток

Що робити лучанам, якщо «розмагнітився» е-квиток
Розповіли, що робити лучанам, якщо «розмагнітилася» електронна картка City Card.

Про це пише Конкурент.

Якщо картка City Card не була пошкоджена і перестала спрацьовувати при дотику до валідатора, то власнику варто звернутися, аби її безкоштовно замінив оператор.

В офісі City Card розповіли, що такі випадки уже траплялися і кошти, які були на картці, перекидали на нову.

«Ще немає відповіді, чому вони «розмагнітилися». Якщо картка не пошкоджена, то ми її оформляємо, вказуємо, що при прикладанні до валідатора, вона не реагує і здаємо директору, а там уже шукають причину ситуації. На заміну, ми видаємо нову картку безкоштовно», – пояснила операторка.

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Теги: е-квиток, Луцьк, City Card
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