Що робити лучанам, якщо «розмагнітився» е-квиток





Про це пише



Якщо картка City Card не була пошкоджена і перестала спрацьовувати при дотику до валідатора, то власнику варто звернутися, аби її безкоштовно замінив оператор.



В офісі City Card розповіли, що такі випадки уже траплялися і кошти, які були на картці, перекидали на нову.



«Ще немає відповіді, чому вони «розмагнітилися». Якщо картка не пошкоджена, то ми її оформляємо, вказуємо, що при прикладанні до валідатора, вона не реагує і здаємо директору, а там уже шукають причину ситуації. На заміну, ми видаємо нову картку безкоштовно», – пояснила операторка.

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