Як змінилась «Супернова» за 4 роки. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 16:47
Район Львівської та Потебні у Луцьку. Ще 4 роки тому тут не було й натяку на будівництво. Сьогодні ж «росте» сьомий будинок «Супернови» – найбільший будинок найбільшого житлового комплексу міста.
Як змінився ЖК з початку будівництва, показали у відеозвіті будівельної компанії «Інвестор», пише "Перший".
2016-й. У червні відбулась презентація «Супернови». Лучани ознайомились із макетом житлового комплексу та планом забудови. Цього ж року почали копати котлован, заливати фундамент та будувати 1-й поверх трьох будинків.
2017-й. Активне будівництво перших трьох будинків.
2018-й. Здали в експлуатацію другий і третій будинки. Збудували 10 поверхів четвертого будинку та почали зведення п'ятого. Розпочали роботу над благоустроєм території.
2019-й. Практично завершили внутрішні роботи в четвертому будинку та звели п'ятий, облаштували дитячий майданчик, посадили дерева.
2020-й. Почали будівництво сьомого будинку. Готують до здачі четвертий будинок.
Усіх будинків буде вісім. Це буде не просто ЖК – окремий мікрорайон на понад 800 квартир. Із власним сквером, дитмайданчиками, парковками, супермаркетом, кафе, аптекою, спортзалом…
А ще з незмінно красивим виглядом на ботанічний сад та затишком.
Як будматеріали в руках фахівців стають житлом мрії – дивіться у відео.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Як змінився ЖК з початку будівництва, показали у відеозвіті будівельної компанії «Інвестор», пише "Перший".
2016-й. У червні відбулась презентація «Супернови». Лучани ознайомились із макетом житлового комплексу та планом забудови. Цього ж року почали копати котлован, заливати фундамент та будувати 1-й поверх трьох будинків.
2017-й. Активне будівництво перших трьох будинків.
2018-й. Здали в експлуатацію другий і третій будинки. Збудували 10 поверхів четвертого будинку та почали зведення п'ятого. Розпочали роботу над благоустроєм території.
2019-й. Практично завершили внутрішні роботи в четвертому будинку та звели п'ятий, облаштували дитячий майданчик, посадили дерева.
2020-й. Почали будівництво сьомого будинку. Готують до здачі четвертий будинок.
Усіх будинків буде вісім. Це буде не просто ЖК – окремий мікрорайон на понад 800 квартир. Із власним сквером, дитмайданчиками, парковками, супермаркетом, кафе, аптекою, спортзалом…
А ще з незмінно красивим виглядом на ботанічний сад та затишком.
Як будматеріали в руках фахівців стають житлом мрії – дивіться у відео.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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