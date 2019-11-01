Як змінилась «Супернова» за 4 роки. ВІДЕОЗВІТ*





Як змінився ЖК з початку будівництва, показали у відеозвіті будівельної компанії «Інвестор», пише



2016-й. У червні відбулась презентація «Супернови». Лучани ознайомились із макетом житлового комплексу та планом забудови. Цього ж року почали копати котлован, заливати фундамент та будувати 1-й поверх трьох будинків.



2017-й. Активне будівництво перших трьох будинків.



2018-й. Здали в експлуатацію другий і третій будинки. Збудували 10 поверхів четвертого будинку та почали зведення п'ятого. Розпочали роботу над благоустроєм території.



2019-й. Практично завершили внутрішні роботи в четвертому будинку та звели п'ятий, облаштували дитячий майданчик, посадили дерева.



2020-й. Почали будівництво сьомого будинку. Готують до здачі четвертий будинок.



Усіх будинків буде вісім. Це буде не просто ЖК – окремий мікрорайон на понад 800 квартир. Із власним сквером, дитмайданчиками, парковками, супермаркетом, кафе, аптекою, спортзалом…



А ще з незмінно красивим виглядом на ботанічний сад та затишком.



Як будматеріали в руках фахівців стають житлом мрії – дивіться у відео.







За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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