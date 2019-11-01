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Як змінилась «Супернова» за 4 роки. ВІДЕОЗВІТ*

Як змінилась «Супернова» за 4 роки. ВІДЕОЗВІТ*
Район Львівської та Потебні у Луцьку. Ще 4 роки тому тут не було й натяку на будівництво. Сьогодні ж «росте» сьомий будинок «Супернови» – найбільший будинок найбільшого житлового комплексу міста.

Як змінився ЖК з початку будівництва, показали у відеозвіті будівельної компанії «Інвестор», пише "Перший".

2016-й. У червні відбулась презентація «Супернови». Лучани ознайомились із макетом житлового комплексу та планом забудови. Цього ж року почали копати котлован, заливати фундамент та будувати 1-й поверх трьох будинків.

2017-й. Активне будівництво перших трьох будинків.

2018-й. Здали в експлуатацію другий і третій будинки. Збудували 10 поверхів четвертого будинку та почали зведення п'ятого. Розпочали роботу над благоустроєм території.

2019-й. Практично завершили внутрішні роботи в четвертому будинку та звели п'ятий, облаштували дитячий майданчик, посадили дерева.

2020-й. Почали будівництво сьомого будинку. Готують до здачі четвертий будинок.

Усіх будинків буде вісім. Це буде не просто ЖК – окремий мікрорайон на понад 800 квартир. Із власним сквером, дитмайданчиками, парковками, супермаркетом, кафе, аптекою, спортзалом…

А ще з незмінно красивим виглядом на ботанічний сад та затишком.

Як будматеріали в руках фахівців стають житлом мрії – дивіться у відео.



За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, відеозвіт, 4 роки, зміни
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