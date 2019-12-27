Двоє волинян, які їздили п'яними за кермом, хотіли підкупити патрульних
Сьогодні, 17:27
За спробу підкупити поліцейських двом волинянам загрожує "кримінал".
У суботу, 15 лютого до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Дарівка автомобіль в’їхав у паркан і втік із місця пригоди, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Патрульні одразу виїхали на місце події. Поліцейські встановили, що правопорушення скоїв 39-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки Москвич у стані алкогольного сп’яніння.
Внаслідок ДТП ніхто із людей не постраждав. Під час перевірки водія на факт перебування його в стані алкогольного сп’яніння алкотестер драгер зафіксував результат – 2,82% проміле, що в понад 14 разів перевищує допустиму норму. Поліцейські складали адмінматеріали за скоєні водієм правопорушення.
Волинянин, аби уникнути відповідальності за скоєне, намагався підкупити правоохоронців. Тож поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
Цього ж дня, співробітники групи реагування патрульної поліції під час патрулювання в селі Любитів Ковельського району виявили 35-річного місцевого мешканця, котрий керував авто у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки водія алкотестер зафіксував результат – 2,99% проміле, що значно перевищує допустиму норму.
Аби уникнути відповідальності водій надавав поліцейським хабар у розмірі 2400 грн. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Факт правопорушення зафіксували гроші вилучили.
За обома фактами відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 369 (Надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
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У суботу, 15 лютого до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Дарівка автомобіль в’їхав у паркан і втік із місця пригоди, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Патрульні одразу виїхали на місце події. Поліцейські встановили, що правопорушення скоїв 39-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки Москвич у стані алкогольного сп’яніння.
Внаслідок ДТП ніхто із людей не постраждав. Під час перевірки водія на факт перебування його в стані алкогольного сп’яніння алкотестер драгер зафіксував результат – 2,82% проміле, що в понад 14 разів перевищує допустиму норму. Поліцейські складали адмінматеріали за скоєні водієм правопорушення.
Волинянин, аби уникнути відповідальності за скоєне, намагався підкупити правоохоронців. Тож поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
Цього ж дня, співробітники групи реагування патрульної поліції під час патрулювання в селі Любитів Ковельського району виявили 35-річного місцевого мешканця, котрий керував авто у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки водія алкотестер зафіксував результат – 2,99% проміле, що значно перевищує допустиму норму.
Аби уникнути відповідальності водій надавав поліцейським хабар у розмірі 2400 грн. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Факт правопорушення зафіксували гроші вилучили.
За обома фактами відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 369 (Надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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