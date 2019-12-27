Двоє волинян, які їздили п'яними за кермом, хотіли підкупити патрульних

За спробу підкупити поліцейських двом волинянам загрожує "кримінал".У суботу, 15 лютого до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Дарівка автомобіль в’їхав у паркан і втік із місця пригоди, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.Патрульні одразу виїхали на місце події. Поліцейські встановили, що правопорушення скоїв 39-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки Москвич у стані алкогольного сп’яніння.Внаслідок ДТП ніхто із людей не постраждав. Під час перевірки водія на факт перебування його в стані алкогольного сп’яніння алкотестер драгер зафіксував результат – 2,82% проміле, що в понад 14 разів перевищує допустиму норму. Поліцейські складали адмінматеріали за скоєні водієм правопорушення.Волинянин, аби уникнути відповідальності за скоєне, намагався підкупити правоохоронців. Тож поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.Цього ж дня, співробітники групи реагування патрульної поліції під час патрулювання в селі Любитів Ковельського району виявили 35-річного місцевого мешканця, котрий керував авто у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки водія алкотестер зафіксував результат – 2,99% проміле, що значно перевищує допустиму норму.Аби уникнути відповідальності водій надавав поліцейським хабар у розмірі 2400 грн. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Факт правопорушення зафіксували гроші вилучили.За обома фактами відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 369 (Надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.