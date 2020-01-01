Об'єднання волинського перинатального центру та обласної дитячої лікарні: чи скорочуватимуть працівників медзакладів
Сьогодні, 17:05
Керівниця волинського перинатального центру прокоментувала об'єднання з обласною дитячою лікарнею.
Зі слів Ірини Горавської, про скорочення персоналу у зв’язку з реорганізацією медзакладів на разі не йдеться, - повідомляє "Перший".
Нагадаємо, відповідне рішення ухвалили депутати облради 12 лютого на 28-й сесії.
«Вони залишаються такими закладами, якими вони є. Перинатальний центр – це заклад, де все крутиться навкруги вагітності. Дитяча лікарня, там, де є проблеми вже в діток більш старшого віку. Вони будуть працювати в такому режимі, як вони працюють зараз», – пояснила Ірина Горавська.
З її слів, об’єднання створили з метою оптимізації всіх додаткових структур, які обслуговують заклад. Таких як господарська технічна служба, планово-економічні відділи, фінансові різноманітні відділи, кадрові служби, служби прання білизни, харчоблоку. Для того, щоб ці служби обслуговували два заклади і на них менше йшло витрат.
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Зі слів Ірини Горавської, про скорочення персоналу у зв’язку з реорганізацією медзакладів на разі не йдеться, - повідомляє "Перший".
Нагадаємо, відповідне рішення ухвалили депутати облради 12 лютого на 28-й сесії.
«Вони залишаються такими закладами, якими вони є. Перинатальний центр – це заклад, де все крутиться навкруги вагітності. Дитяча лікарня, там, де є проблеми вже в діток більш старшого віку. Вони будуть працювати в такому режимі, як вони працюють зараз», – пояснила Ірина Горавська.
З її слів, об’єднання створили з метою оптимізації всіх додаткових структур, які обслуговують заклад. Таких як господарська технічна служба, планово-економічні відділи, фінансові різноманітні відділи, кадрові служби, служби прання білизни, харчоблоку. Для того, щоб ці служби обслуговували два заклади і на них менше йшло витрат.
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