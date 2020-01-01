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У Нововолинську зіткнулися BMW та Hyundai. ФОТО

У Нововолинську зіткнулися BMW та Hyundai. ФОТО
На вулиці Святого Володимира у Нововолинську зіткнулися дві автівки.

Як розповіли журналістам БУГу на місці події, водій Hyundai їхав повільно, пропускаючи авто на повороті, коли BMW вдарила машину позаду на великій швидкості.

Аварія трапилася сьогодні, 18 лютого, близько 16:50.

Автомобілі отримали механічні пошкодження, а учасники автопригоди обійшлися переляком.

Водії повідомили, що питання вирішать мирно, відшкодувавши матеріальні збитки.

У Нововолинську зіткнулися BMW та Hyundai. ФОТО
У Нововолинську зіткнулися BMW та Hyundai. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ
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