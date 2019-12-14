У Луцьку на благодійному ярмарку школярі збирали кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО

Марка Бадаляна і Олександра Ліщука.



Про це розповіла педагог-організатор Луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського, де відбувся ярмарок, Наталія Рожок. Крім літератури діти продавали власноруч зроблені вироби, - пише



Благодійний ярмарок об’єднав школярів, їхніх батьків і педагогів. Учні зібрали книги і підготували сердечка ручної роботи, щоб продати їх.



"Марк дуже класна людина, із ним було дуже весело. Ми вчилися разом із п’ятого по 8-й клас. Їздили на екскурсії. Просто на різні заходи ходили. Ми це робимо безкорисно, просто для того, щоб допомогти", - розповідає учениця Ярослава Олексюк.



На ярмарку продавали художню і навчальну літературу. Вартість була від 10 до 40 гривень за книгу.



"Ініціаторами є учні, дуже добре підтримують їх батьки. Ми ці кошти передамо для Марка Бадаляна і Сашка Ліщука. Ці гроші вони будуть витрачати на лікування. Оскільки це добра справа, ми віримо, що хлопці подолають недугу, що вони справляться", - каже організаторка благодійного ярмарку Наталія Рожок.



Нагадаємо, що у



А 13-річний





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