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У Луцьку на благодійному ярмарку школярі збирали кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО

У Луцьку на благодійному ярмарку школярі збирали кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
У Луцьку на благодійному ярмарку продавали книги, аби зібрати гроші на лікування онкохворих дітей: Марка Бадаляна і Олександра Ліщука.

Про це розповіла педагог-організатор Луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського, де відбувся ярмарок, Наталія Рожок. Крім літератури діти продавали власноруч зроблені вироби, - пише Суспільне Волині.

Благодійний ярмарок об’єднав школярів, їхніх батьків і педагогів. Учні зібрали книги і підготували сердечка ручної роботи, щоб продати їх.

"Марк дуже класна людина, із ним було дуже весело. Ми вчилися разом із п’ятого по 8-й клас. Їздили на екскурсії. Просто на різні заходи ходили. Ми це робимо безкорисно, просто для того, щоб допомогти", - розповідає учениця Ярослава Олексюк.

На ярмарку продавали художню і навчальну літературу. Вартість була від 10 до 40 гривень за книгу.

"Ініціаторами є учні, дуже добре підтримують їх батьки. Ми ці кошти передамо для Марка Бадаляна і Сашка Ліщука. Ці гроші вони будуть витрачати на лікування. Оскільки це добра справа, ми віримо, що хлопці подолають недугу, що вони справляться", - каже організаторка благодійного ярмарку Наталія Рожок.

Нагадаємо, що у Марка Бадаляна виявили злоякісну пухлину головного мозку з ознаками метастаз вздовж спинного мозку.

А 13-річний Олександр Ліщук також потребує дороговартісного лікування. Нещодавно лікарі встановили хлопцю діагноз – “Лімфогранулематоз, варіант нодулярного склерозу, стадія ІІ В”.


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Теги: Луцьк, ярмарок, благодійність
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