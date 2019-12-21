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Помер відомий волинський лікар

Помер відомий волинський лікар
Перестало битися серце головного лікаря приватного підприємства «Діагностичний центр» та голови асоціації підприємців в галузі медицини та фармації Волинської області Миколи Цюха.

Про це на сторінці у Facebook повідомила дочка Іванна Цюх.

"Сьогодні відійшов до дому Отця свого Небесного мій найрідніший татусь, найкращий друг та вчитель. Дякую Господу за тата, за кожен прожитий день з ним, за любов, за терпіння, за виховання та навчання, за любов до людей , Господа та життя, за кожну мить в житті. Прошу щирої молитви за новопредставленного раба Божого Миколи", - йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо поховання та прощання Іванна Цюх повідомить згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та друзям покійного.


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Теги: волинський лікар, помер, Володимир Цюх
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