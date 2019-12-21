Помер відомий волинський лікар

Миколи Цюха.



Про це на сторінці у Facebook Іванна Цюх.



"Сьогодні відійшов до дому Отця свого Небесного мій найрідніший татусь, найкращий друг та вчитель. Дякую Господу за тата, за кожен прожитий день з ним, за любов, за терпіння, за виховання та навчання, за любов до людей , Господа та життя, за кожну мить в житті. Прошу щирої молитви за новопредставленного раба Божого Миколи", - йдеться у повідомленні.



Інформацію щодо поховання та прощання Іванна Цюх повідомить згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та друзям покійного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перестало битися серце головного лікаря приватного підприємства «Діагностичний центр» та голови асоціації підприємців в галузі медицини та фармації Волинської областіПро це на сторінці у Facebook повідомила дочка"Сьогодні відійшов до дому Отця свого Небесного мій найрідніший татусь, найкращий друг та вчитель. Дякую Господу за тата, за кожен прожитий день з ним, за любов, за терпіння, за виховання та навчання, за любов до людей , Господа та життя, за кожну мить в житті. Прошу щирої молитви за новопредставленного раба Божого Миколи", - йдеться у повідомленні.Інформацію щодо поховання та прощання Іванна Цюх повідомить згодом.висловлює щирі співчуття родичам та друзям покійного.

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