Контрактник з Волині, який повісився у військовому гуртожитку, отримував повідомлення про заборгованість
Сьогодні, 19:24
Сьогодні, 18 лютого, стало відомо про те, що у військовій частині А 3358, що у місті Житомир, повісився 25-річний волинянин.
Про це Суспільному розповів військовий прокурор Житомирського гарнізону Ігор Кринін.
З його слів, старший солдат контрактної служби отримував на мобільний телефон повідомлення від кредитних спілок про заборгованість.
Тіло чоловіка знайшли напередодні повішеним у душовій кімнаті військового гуртожитку. Як розповів Ігор Кринін, у війську волинянин був з листопада 2018-го. Нині тіло чоловіка направили на експертизу. Триває слідство. Розглядають кілька версій самогубства.
"Під час огляду тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильство, на тілі не було виявлено. Було біля нього виявлено мобільний телефон у приміщенні. На заставці якого була передсмертна записка. Військовослужбовець був сам, мав врівноважений характер. На мобільному телефоні було виявлено декілька повідомлень від кредитних спілок про наявність заборгованості", - розповів військовий прокурор Житомирського гарнізону Ігор Кринін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповів військовий прокурор Житомирського гарнізону Ігор Кринін.
З його слів, старший солдат контрактної служби отримував на мобільний телефон повідомлення від кредитних спілок про заборгованість.
Тіло чоловіка знайшли напередодні повішеним у душовій кімнаті військового гуртожитку. Як розповів Ігор Кринін, у війську волинянин був з листопада 2018-го. Нині тіло чоловіка направили на експертизу. Триває слідство. Розглядають кілька версій самогубства.
"Під час огляду тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильство, на тілі не було виявлено. Було біля нього виявлено мобільний телефон у приміщенні. На заставці якого була передсмертна записка. Військовослужбовець був сам, мав врівноважений характер. На мобільному телефоні було виявлено декілька повідомлень від кредитних спілок про наявність заборгованості", - розповів військовий прокурор Житомирського гарнізону Ігор Кринін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через «Ягодин» чоловік хотів незаконно ввезти вантажний Mercedes
Сьогодні, 19:38
Контрактник з Волині, який повісився у військовому гуртожитку, отримував повідомлення про заборгованість
Сьогодні, 19:24
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 лютого
Сьогодні, 19:00
Що робити лучанам, якщо «розмагнітився» е-квиток
Сьогодні, 18:50
Медіа