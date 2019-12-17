Контрактник з Волині, який повісився у військовому гуртожитку, отримував повідомлення про заборгованість





Про це Ігор Кринін.



З його слів, старший солдат контрактної служби отримував на мобільний телефон повідомлення від кредитних спілок про заборгованість.



Тіло чоловіка знайшли напередодні повішеним у душовій кімнаті військового гуртожитку. Як розповів Ігор Кринін, у війську волинянин був з листопада 2018-го. Нині тіло чоловіка направили на експертизу. Триває слідство. Розглядають кілька версій самогубства.



"Під час огляду тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильство, на тілі не було виявлено. Було біля нього виявлено мобільний телефон у приміщенні. На заставці якого була передсмертна записка. Військовослужбовець був сам, мав врівноважений характер. На мобільному телефоні було виявлено декілька повідомлень від кредитних спілок про наявність заборгованості", - розповів військовий прокурор Житомирського гарнізону Ігор Кринін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 18 лютого, стало відомо про те, що у військовій частині А 3358, що у місті Житомир, повісився 25-річний волинянин. Про це Суспільному розповів військовий прокурор Житомирського гарнізонуЗ його слів, старший солдат контрактної служби отримував на мобільний телефон повідомлення від кредитних спілок про заборгованість.Тіло чоловіка знайшли напередодні повішеним у душовій кімнаті військового гуртожитку. Як розповів Ігор Кринін, у війську волинянин був з листопада 2018-го. Нині тіло чоловіка направили на експертизу. Триває слідство. Розглядають кілька версій самогубства."Під час огляду тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильство, на тілі не було виявлено. Було біля нього виявлено мобільний телефон у приміщенні. На заставці якого була передсмертна записка. Військовослужбовець був сам, мав врівноважений характер. На мобільному телефоні було виявлено декілька повідомлень від кредитних спілок про наявність заборгованості", - розповів військовий прокурор Житомирського гарнізону Ігор Кринін.

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