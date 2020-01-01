Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 лютого





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові, Маневичах – без опадів.



Температура повітря вночі близько -1…+2 градуса, удень – до +7…+8. Вітер південно-західний, південний і західний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові, Маневичах – без опадів.Температура повітря вночі близько -1…+2 градуса, удень – до +7…+8. Вітер південно-західний, південний і західний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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