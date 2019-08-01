Лучанин став віцепрезидентом Федерації України з ММА

Президента спортивного клубу "Воїн", голову волинського осередку Федерації змішаних єдиноборств ММА Українипризначили віцепрезидентом Федерації України з ММА з питань розвитку дитячо-юнацького та молодіжного спорту.Про це повідомив сьогодні, 18 лютого, голова Наглядової Ради всеукраїнської Федерації, - йдеться на сторінці спортивного клубу ВОЇН.Крім того,обрали членом Президії Федерації."В Федерації ММА відбуваються кадрові зміни, а отже починається новий період у розвитку змішаних єдиноборств. Попереду багато роботи, оскільки ММА ще поки новий спорт для України, але він стає щороку все більш популярним і його потрібно розвивати", - сказав новообраний віцепрезидент.