Лучанин став віцепрезидентом Федерації України з ММА
Сьогодні, 21:44
Президента спортивного клубу "Воїн", голову волинського осередку Федерації змішаних єдиноборств ММА України Михайла Смолку призначили віцепрезидентом Федерації України з ММА з питань розвитку дитячо-юнацького та молодіжного спорту.
Про це повідомив сьогодні, 18 лютого, голова Наглядової Ради всеукраїнської Федерації Дмитро Христюк, - йдеться на сторінці спортивного клубу ВОЇН.
Крім того, Михайла Смолку обрали членом Президії Федерації.
"В Федерації ММА відбуваються кадрові зміни, а отже починається новий період у розвитку змішаних єдиноборств. Попереду багато роботи, оскільки ММА ще поки новий спорт для України, але він стає щороку все більш популярним і його потрібно розвивати", - сказав новообраний віцепрезидент.
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Про це повідомив сьогодні, 18 лютого, голова Наглядової Ради всеукраїнської Федерації Дмитро Христюк, - йдеться на сторінці спортивного клубу ВОЇН.
Крім того, Михайла Смолку обрали членом Президії Федерації.
"В Федерації ММА відбуваються кадрові зміни, а отже починається новий період у розвитку змішаних єдиноборств. Попереду багато роботи, оскільки ММА ще поки новий спорт для України, але він стає щороку все більш популярним і його потрібно розвивати", - сказав новообраний віцепрезидент.
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