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Вирізали людину з автівки: волинські ДСНСники тренувалися рятувати постраждалих в ДТП. ВІДЕО, ФОТО

Вирізали людину з автівки: волинські ДСНСники тренувалися рятувати постраждалих в ДТП. ВІДЕО, ФОТО
На Волині відбулися практичні навчання для рятувальників.

Навчання відбулися 18-го лютого у Володимирі-Волинському на території колишнього консервного заводу, - пише БУГ.

Зокрема спеціалісти з Луцька провели навчання з розрізання автомобіля і правил дівставання постраждалого з авто після ДТП.

Участь у навчаннях взяли рятувальники ДПРЧ-7, а також медики екстреної допомоги.


Авто для «знищення» віддали для навчання рятувальників на пункті збору металобрухту.

У розпорядженні луцьких рятувальників устаткування багато і його потрібно правильно застосовувати. Як розповіли БУГу, у місцевих надзвичайників також є необхідне устаткування, проте не так багато, як би хотілося.




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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, ДСНС, навчання
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