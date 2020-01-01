Вирізали людину з автівки: волинські ДСНСники тренувалися рятувати постраждалих в ДТП. ВІДЕО, ФОТО





Навчання відбулися 18-го лютого у Володимирі-Волинському на території колишнього консервного заводу, - пише



Зокрема спеціалісти з Луцька провели навчання з розрізання автомобіля і правил дівставання постраждалого з авто після ДТП.



Участь у навчаннях взяли рятувальники ДПРЧ-7, а також медики екстреної допомоги.





Авто для «знищення» віддали для навчання рятувальників на пункті збору металобрухту.



У розпорядженні луцьких рятувальників устаткування багато і його потрібно правильно застосовувати. Як розповіли БУГу, у місцевих надзвичайників також є необхідне устаткування, проте не так багато, як би хотілося.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбулися практичні навчання для рятувальників.Навчання відбулися 18-го лютого у Володимирі-Волинському на території колишнього консервного заводу, - пише БУГ Зокрема спеціалісти з Луцька провели навчання з розрізання автомобіля і правил дівставання постраждалого з авто після ДТП.Участь у навчаннях взяли рятувальники ДПРЧ-7, а також медики екстреної допомоги.Авто для «знищення» віддали для навчання рятувальників на пункті збору металобрухту.У розпорядженні луцьких рятувальників устаткування багато і його потрібно правильно застосовувати. Як розповіли БУГу, у місцевих надзвичайників також є необхідне устаткування, проте не так багато, як би хотілося.

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