Вирізали людину з автівки: волинські ДСНСники тренувалися рятувати постраждалих в ДТП. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 02:12
На Волині відбулися практичні навчання для рятувальників.
Навчання відбулися 18-го лютого у Володимирі-Волинському на території колишнього консервного заводу, - пише БУГ.
Зокрема спеціалісти з Луцька провели навчання з розрізання автомобіля і правил дівставання постраждалого з авто після ДТП.
Участь у навчаннях взяли рятувальники ДПРЧ-7, а також медики екстреної допомоги.
Авто для «знищення» віддали для навчання рятувальників на пункті збору металобрухту.
У розпорядженні луцьких рятувальників устаткування багато і його потрібно правильно застосовувати. Як розповіли БУГу, у місцевих надзвичайників також є необхідне устаткування, проте не так багато, як би хотілося.
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Навчання відбулися 18-го лютого у Володимирі-Волинському на території колишнього консервного заводу, - пише БУГ.
Зокрема спеціалісти з Луцька провели навчання з розрізання автомобіля і правил дівставання постраждалого з авто після ДТП.
Участь у навчаннях взяли рятувальники ДПРЧ-7, а також медики екстреної допомоги.
Авто для «знищення» віддали для навчання рятувальників на пункті збору металобрухту.
У розпорядженні луцьких рятувальників устаткування багато і його потрібно правильно застосовувати. Як розповіли БУГу, у місцевих надзвичайників також є необхідне устаткування, проте не так багато, як би хотілося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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