У Луцьку жителі одного з будинків залишаться без тепла через «незручне» дерево

Жителі багатоквартирного будинку на проспекті Перемоги у Луцьку ще на день залишаться без тепла.Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".Нагадаємо, через витік на тепловій мережі на вулиці Привокзальній, без опалення залишився житловий будинок на проспекті Перемоги, 21.Комунальники визначили місце витоку, здійснення робіт на ділянці ускладненилося через каштан, який проростає безпосереньо на куті повороту теплотраси - місці виявленого витоку. На жаль, дерево довелося зрізати. Корчування пенька, розкриття лотків теплової мережі та здійснення заходів з ліквідації витоку виконуватимуть вже завтра."Поки доводиться повідомляти про відсутність послуги з централізованого опалення для мешканців багатоквартирного житлового будинку на просп. Перемоги, 21 ще на один день", - йдеться у повідомленні прес-служби.