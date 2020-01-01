Евакуйованих з Китаю українців висадять у Львові





Про це пише



"Станом на 17:40 в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" запитано часовий слот на виліт рейсу PQ 7301 авіакомпанії SkyUp, який вирушить на евакуацію українців з Китаю. Виліт літака Boeing 737-800 заплановано на 19 лютого о 02:50 за київським часом", - йдеться у повідомленні прес-служби аеропорту "Бориспіль".



Евакуації підлягають лише ті, хто не має симптомів гострої респіраторної інфекції.



Літак з українцями сяде в Львівському аеропорту, повідомляє ТСН.



Він сяде у Львові вранці 20 лютого. Перед тим здійснить проміжну посадку в Алмати.



Після посадки людей чотирма автобусами під охороною поліції та Нацгвардії перевезуть до місця розміщення. Його не повідомляють, щоб не викликати паніки. Стало відомо лише, що це може бути десь у Львівській обл. Борт сяде на окремий перон, неподалік військового аеродрому, подалі від інших терміналів. Евакуйованих українців оформлять за спрощеною процедурою і з трапу одразу посадять в автобус. Працівникам аеропорту нададуть захисні біокостюми.



Україна планує вивезти з Уханя 58 осіб. 11 з них - іноземці, передає ВВС News Україна. Евакуація запланована на 19 лютого. Її проведе цивільний літак авіакомпанії SkyUp. Міністерство закордонних справ Аргентини повідомило, що влада України запропонували свою допомогу в евакуації аргентинських громадян в Ухані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літак, яким доставлять з Уханя українців, вилетить з Піднебесної 19 лютого, о 2:50.Про це пише "Газета ua" , посилаючись на прес-службу аеропорту "Бориспіль"."Станом на 17:40 в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" запитано часовий слот на виліт рейсу PQ 7301 авіакомпанії SkyUp, який вирушить на евакуацію українців з Китаю. Виліт літака Boeing 737-800 заплановано на 19 лютого о 02:50 за київським часом", - йдеться у повідомленні прес-служби аеропорту "Бориспіль".Евакуації підлягають лише ті, хто не має симптомів гострої респіраторної інфекції.Літак з українцями сяде в Львівському аеропорту, повідомляє ТСН.Він сяде у Львові вранці 20 лютого. Перед тим здійснить проміжну посадку в Алмати.Після посадки людей чотирма автобусами під охороною поліції та Нацгвардії перевезуть до місця розміщення. Його не повідомляють, щоб не викликати паніки. Стало відомо лише, що це може бути десь у Львівській обл. Борт сяде на окремий перон, неподалік військового аеродрому, подалі від інших терміналів. Евакуйованих українців оформлять за спрощеною процедурою і з трапу одразу посадять в автобус. Працівникам аеропорту нададуть захисні біокостюми.Україна планує вивезти з Уханя 58 осіб. 11 з них - іноземці, передає ВВС News Україна. Евакуація запланована на 19 лютого. Її проведе цивільний літак авіакомпанії SkyUp. Міністерство закордонних справ Аргентини повідомило, що влада України запропонували свою допомогу в евакуації аргентинських громадян в Ухані.

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