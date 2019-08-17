Окупанти хочуть стягнути з України кількасот мільярдів доларів за «збитки Криму»





Про це заявив так званий "голова" кримського парламенту Володимир Константинов, повідомляє



У березні 2019 року Держдума Росії доручила порахувати економічні втрати від перебування Криму у складі України після розвалу СРСР та під час окупації Криму Росією, щоб вимагати від Києва відшкодування.



Окупаційна влада півострова заявила, що компенсації збитків, зокрема, від "створення Україною водної та продовольчої блокад, повного знеструмлення півострова" обчислюються "сотнями мільярдів доларів".



Окупанти запевняють, що претензії будуть пред'явлені керівництву України – теперішньому або наступному, але робота комісії буде доведена до кінця.

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