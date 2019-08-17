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Окупанти хочуть стягнути з України кількасот мільярдів доларів за «збитки Криму»

Окупанти хочуть стягнути з України кількасот мільярдів доларів за «збитки Криму»
Російські окупанти в Криму оцінили матеріальні збитки економіці півострова у складі України в кількасот мільярдів доларів

Про це заявив так званий "голова" кримського парламенту Володимир Константинов, повідомляє Depo.ua з посиланням на "РИА Новости".

У березні 2019 року Держдума Росії доручила порахувати економічні втрати від перебування Криму у складі України після розвалу СРСР та під час окупації Криму Росією, щоб вимагати від Києва відшкодування.

Окупаційна влада півострова заявила, що компенсації збитків, зокрема, від "створення Україною водної та продовольчої блокад, повного знеструмлення півострова" обчислюються "сотнями мільярдів доларів".

Окупанти запевняють, що претензії будуть пред'явлені керівництву України – теперішньому або наступному, але робота комісії буде доведена до кінця.

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Теги: Україна, Крим, Росія
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