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Волині немає у списку: лише три області проінформували Київ щодо нелегального видобутку копалин

Волині немає у списку: лише три області проінформували Київ щодо нелегального видобутку копалин
З усіх областей України, інформацію щодо можливого незаконного видобування корисних копалин надали прем'єр-міністру лише три області.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, - пише Економічна правда.

"Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах.
На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Сім областей взагалі нічого не подали, решта 15 областей — надали інформацію частково або повністю відсутню інформацію щодо координат цих об’єктів. До кінця цього тижня в Уряду та керівництва Держгеонадра має бути ВСЯ інформація від УСІХ областей", - пише Гончарук

Гончарук заявив, що уряд усі органи держави мають розглядати боротьбу з тіньовими ринками, як комплексну стратегію.

"Ті, хто думають, що це тимчасові заходи для "галочки" – дуже помиляються. Без документів працювати ніхто не буде. Це — нова реальність. Без жодних виключень", - резюмував очільник уряду.

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Теги: Олексій Гончарук, ОДА
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