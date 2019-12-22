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Гравці «Старого Луцька» вчили школярів тонкощам баскетболу. ФОТО, ВІДЕО

Гравці «Старого Луцька» вчили школярів тонкощам баскетболу. ФОТО, ВІДЕО
Гравці БК «Старий Луцьк» завітали до міської загальноосвітньої школи № 19 для майстер-класу.

Дійство відбулося 17-го лютого у спортивному залі навчального закладу,- пише прес-служба баскетбольного клубу.

Учасниками заходу стали віце-президент БК «Старий Луцьк» Дмитро Чайковський, головний тренер команди Володимир Журжія, гравці: Володимир Шевчук, Максим Дейна, Олександр Прозапас, Павло Мельничук та Ілля Бедлінський. По іншу сторону «барикад» опинився гравець клубу Микола Єфімчук, який навчається у ЗОШ № 19.

Майстер-клас викликав неабиякий ажіотаж серед школярів. Діти отримали цінні поради від своїх кумирів, взяли участь в естафетах та навіть провели жартівливо-товариський матч проти гравців професійної команди. Учасники дійства отримали сувенірну продукцію від клубу.

Цікаво, що команда ЗОШ № 19 з назвою «Козаки» бере участь у шкільній баскетбольній лізі міста «Шабля», вирішальні ігри якої відбудуться вже 20-го лютого.




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Теги: спорт, баскетбол, Луцьк
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