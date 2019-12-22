Гравці «Старого Луцька» вчили школярів тонкощам баскетболу. ФОТО, ВІДЕО

Гравці БК «Старий Луцьк» завітали до міської загальноосвітньої школи № 19 для майстер-класу.Дійство відбулося 17-го лютого у спортивному залі навчального закладу,- пише прес-служба баскетбольного клубу.Учасниками заходу стали віце-президент БК «Старий Луцьк», головний тренер команди, гравці:та. По іншу сторону «барикад» опинився гравець клубу, який навчається у ЗОШ № 19.Майстер-клас викликав неабиякий ажіотаж серед школярів. Діти отримали цінні поради від своїх кумирів, взяли участь в естафетах та навіть провели жартівливо-товариський матч проти гравців професійної команди. Учасники дійства отримали сувенірну продукцію від клубу.Цікаво, що команда ЗОШ № 19 з назвою «Козаки» бере участь у шкільній баскетбольній лізі міста «Шабля», вирішальні ігри якої відбудуться вже 20-го лютого.