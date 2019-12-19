Назвали точну чисельність населення України
Сьогодні, 03:19
В Держстаті порахували, що за минулий рік чисельність населення України скоротилася на 250,8 тисяч осіб.
Станом на 1 січня чисельність наявного населення в Україні склала 41902,4 тисяч осіб, - передає НАРОДНА ПРАВДА, посилаючись на управління Держслужби статистики.
Так, на 1 січня чисельність наявного населення в Україні становила 41902,4 тисяч осіб. Таким чином, за грудень населення скоротилося на 20,3 тисячі.
“Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 53 народжених”, – наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в Україні провели пробний перепис населення, в якому використали дані мобільних операторів і соціологів, дані з різних реєстрів та Пенсійного фонду. За словами міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, станом на 1 грудня 2019 року в Україні живе 37 млн 289 тисяч осіб.
Додамо, що перепис населення в Україні заплановано на 2020-й рік. Кабмін 18 квітня 2019 року створив міжвідомчу комісію, яка буде відповідальна за процес, координувати дії місцевої влади та уряду. В комісію увійшли заступники практично всіх міністерств, голова Держміграційної служби та керівник Держкомстату. Відомо, що анкета міститиме 10 питань. На підставі отриманих даних буде встановлено прогнозований масштаб міграції і відбудеться оптимізація списків списків тих, хто потребує державної підтримки.
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Станом на 1 січня чисельність наявного населення в Україні склала 41902,4 тисяч осіб, - передає НАРОДНА ПРАВДА, посилаючись на управління Держслужби статистики.
Так, на 1 січня чисельність наявного населення в Україні становила 41902,4 тисяч осіб. Таким чином, за грудень населення скоротилося на 20,3 тисячі.
“Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 53 народжених”, – наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в Україні провели пробний перепис населення, в якому використали дані мобільних операторів і соціологів, дані з різних реєстрів та Пенсійного фонду. За словами міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, станом на 1 грудня 2019 року в Україні живе 37 млн 289 тисяч осіб.
Додамо, що перепис населення в Україні заплановано на 2020-й рік. Кабмін 18 квітня 2019 року створив міжвідомчу комісію, яка буде відповідальна за процес, координувати дії місцевої влади та уряду. В комісію увійшли заступники практично всіх міністерств, голова Держміграційної служби та керівник Держкомстату. Відомо, що анкета міститиме 10 питань. На підставі отриманих даних буде встановлено прогнозований масштаб міграції і відбудеться оптимізація списків списків тих, хто потребує державної підтримки.
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