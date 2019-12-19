вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали точну чисельність населення України

Назвали точну чисельність населення України
В Держстаті порахували, що за минулий рік чисельність населення України скоротилася на 250,8 тисяч осіб.

Станом на 1 січня чисельність наявного населення в Україні склала 41902,4 тисяч осіб, - передає НАРОДНА ПРАВДА, посилаючись на управління Держслужби статистики.

Так, на 1 січня чисельність наявного населення в Україні становила 41902,4 тисяч осіб. Таким чином, за грудень населення скоротилося на 20,3 тисячі.

“Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих – 53 народжених”, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Україні провели пробний перепис населення, в якому використали дані мобільних операторів і соціологів, дані з різних реєстрів та Пенсійного фонду. За словами міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, станом на 1 грудня 2019 року в Україні живе 37 млн 289 тисяч осіб.

Додамо, що перепис населення в Україні заплановано на 2020-й рік. Кабмін 18 квітня 2019 року створив міжвідомчу комісію, яка буде відповідальна за процес, координувати дії місцевої влади та уряду. В комісію увійшли заступники практично всіх міністерств, голова Держміграційної служби та керівник Держкомстату. Відомо, що анкета міститиме 10 питань. На підставі отриманих даних буде встановлено прогнозований масштаб міграції і відбудеться оптимізація списків списків тих, хто потребує державної підтримки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: населення, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали точну чисельність населення України
Сьогодні, 03:19
Вирізали людину з автівки: волинські ДСНСники тренувалися рятувати постраждалих в ДТП. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 02:12
Окупанти хочуть стягнути з України кількасот мільярдів доларів за «збитки Криму»
Сьогодні, 01:21
Евакуйованих з Китаю українців висадять у Львові
Сьогодні, 00:10
19 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Камінь-Каширський – єдиний район на Волині, де є «плюсовий» природній ріст населення Камінь-Каширський – єдиний район на Волині, де є «плюсовий» природній ріст населення
26 січень, 10:55
За місяці населення України зменшилося на 20 тисяч За місяці населення України зменшилося на 20 тисяч
19 грудень, 2019, 07:32
В Україні стартував пробний перепис населення В Україні стартував пробний перепис населення
01 грудень, 2019, 19:20
Волинська сім’я платитиме за газ, як промислове підприємство: вимога МВФ Волинська сім’я платитиме за газ, як промислове підприємство: вимога МВФ
22 серпень, 2018, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали точну чисельність населення України
Сьогодні, 03:19
 0
Вирізали людину з автівки: волинські ДСНСники тренувалися рятувати постраждалих в ДТП. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 02:12
 0
Окупанти хочуть стягнути з України кількасот мільярдів доларів за «збитки Криму»
Сьогодні, 01:21
 0
Евакуйованих з Китаю українців висадять у Львові
Сьогодні, 00:10
 0
19 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8