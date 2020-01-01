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Вчені розробляють смартфон, який автоматично заряджається

Вчені розробляють смартфон, який автоматично заряджається
У нових смартфонах зарядка буде здійснюватися автоматично і непомітно для користувача. Все відбуватиметься через екран, забезпечений новою технологією перетворення світла в енергію на основі плівки з квантовими точками.

Команда австралійських інженерів зробила прорив у створенні сонячної "шкіри" на квантових точках. Їм вдалося відразу на 25% поліпшити ККД генерації електричного струму під дією сонячної енергії. Їх рекорд знаменує важливий крок до комерційного застосування технології, - пише Техно24.

За словами професора Вана Ляньчжоу, його група сподівається за два роки розробити готовий до комерційного застосування продукт. Він дозволить забути про необхідність зарядки смартфонів, оскільки ґаджети зможуть заряджатися самостійно через екран при будь-якому освітленні. А протягом трьох-п'яти років на ринку повинні будуть з'явитися більш габаритні рішення – наприклад, для живлення електромобіля за допомогою його поверхонь, що вловлюють світло і перетворюють його в енергію.

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Теги: техніка
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