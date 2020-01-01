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Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 19 лютого

Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 19 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля - 24.241, а продаж - 24.524.

Євро при купівлі становить - 26.194, продажу - 26.650.

Курс російського рубля: купівля - 0.342, продаж - 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.836, продаж - 6.331.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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