Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 19 лютого





Євро при купівлі становить - 26.194, продажу - 26.650.



Курс російського рубля: купівля - 0.342, продаж - 0.390.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 5.836, продаж - 6.331.



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