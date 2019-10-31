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«Велике будівництво» шкіл, дитсадків і лікарень: у 2020 році на Волині планують збудувати 19 нових об'єктів

«Велике будівництво» шкіл, дитсадків і лікарень: у 2020 році на Волині планують збудувати 19 нових об'єктів
На Волині у 2020 році сконцентрують увагу на зведенні семи шкіл, трьох дитсадків, двох шкільних спортзалів, семи приймальних відділень лікарень.

«Хочеться вірити, що вже восени 2021 року цей корпус загальноосвітньої школи в селі Піща, в якому нині навчаються молодші класи, стане музейним експонатом», – пише Голос України.

Згідно з Національною програмою «Велике будівництво», яку ініціював уряд та Президент України Володимир Зеленський, на Волині у 2020 році сконцентрують увагу на зведенні семи шкіл, трьох дитсадків, двох шкільних спортзалів, семи приймальних відділень лікарень та оновленнні 82 кілометрів місцевих доріг.

За сприятливих погодних умов уже з березня планують розпочати термомодернізацію навчально-виховного комплексу «Маневицька загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 2 — гімназія імені А. П. Бринського», капітальний ремонт фасаду будівлі опорного навчального закладу «Люблинецька загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області» Ковельського району, нове будівництво навчальних приміщень у комунальному опорному закладі «Луківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів — ліцей» Турійського району. Ці три об’єкти мають завершити до кінця року.

Ще чотири перехідні проекти, які реалізовуватимуться впродовж року, — будівництво ЗОШ в селі Башлики Ківерцівського району, реконструкція школи в селі Піща Шацького району та нове будівництво загальноосвітніх шкіл в селах Стобихівка Камінь-Каширського району та Головно Любомльського району, планують ввести в експлуатацію у 2021 році.

Програмою «Велике будівництво» передбачено також закінчити спорудження дошкільного навчального закладу в селі Дачне Ківерцівського району та нового дитсадка на 105 місць у селі Крупа Луцького району, реконструкцію НВК «Загальноосвітня школа І—ІІІ ступеня — дитячий садок села Жиричі».

У рамках розбудови спортивної інфраструктури Волині до початку нового навчального року планують здати в експлуатацію спортивний зал, їдальню та класні кімнати Гірківської ЗОШ Любешівського району та завершити реконструкцію НВК «Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів дошкільного навчального закладу села Вербка Дубівської сільради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні у селі Вербка Ковельського району.

Усі ці проекти реалізовуватимуться завдяки співфінансуванню Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.

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Теги: Волинь, будівництво
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