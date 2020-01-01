Варсонофія Великого та День кита: яке свято 19 лютого та що не можна робити
Сьогодні, 09:15
Сьогодні, 19 лютого, відзначають Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита).
Дата 19 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише maximum.fm.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророк
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 19 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Христина, Максим, Іван, Марта, Марфа, Вакула, Василь, Юліан та Севастян.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо сьогодні сильний мороз, то весна буде ранньою;
Якщо сьогодні відлига, то літо буде спекотним та дощовим;
Якщо у цей день холодна погода, то березень буде дуже теплим;
Якщо сьогодні самотні люди будуть молитись, то невдовзі знайдуть свою половинку;
Якщо вранці стелиться туман, то день буде сонячним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна лихословити та сваритись;
Не можна займатись важкою фізичною працею;
Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею, а також спиртним;
Не можна ходити босоніж по дому;
Не можна тримати негативні думки в голові.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита)
1861 — Олександр II видав "Маніфест про скасування кріпацтва" в Росії;
1878 — Томас Едісон запатентував фонограф.
1900 — Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна".
1992 — Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.
1993 — англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.
1994 — композиція "Without you" Мераї Кері очолила британський чарт
1995 — "Roxette" виступили в Пекіні. Гурт став другими після Джорджа Майкла західними артистами, що виступили у Китаї.
1995 — відбулося весілля Томмі Лі й Памели Андерсон, яка обрала замість сукні біле бікіні
2000 — на Великому китайському мурі 3 200 осіб спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів.
2003 — гурт Massive Attack випустив четверту платівку під назвою 100th window
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛЮТОГО
1473 — Миколай Коперник, польсько-німецький астроном.
1743 — Луїджі Боккеріні, італійський композитор і віолончеліст.
1843 — Аделіна Патті, італійська співачка, улюблена вокалістка Джузеппе Верді.
1876 — Константін Бранкузі, румунський скульптор, один із засновників абстрактної скульптури
1937 — Чурюмов Клим Іванович, український астроном, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова.
1948 — Тоні Айоммі, гітарист гурту Black Sabbath
1952 — Муракамі Рю, японський письменник, сценарист і режисер.
1957 — Фалько, австрійський співак і композитор.
1963 — Сіл (Seal), британський соул-виконавець.
1967 — Бенісіо дель Торо, американський актор (21 грам, Страх і огида в Лас-Вегасі).
1985 — Хейлі Дафф, американська акторка, співачка і автор пісень.
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Дата 19 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, – пише maximum.fm.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророк
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 19 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Христина, Максим, Іван, Марта, Марфа, Вакула, Василь, Юліан та Севастян.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо сьогодні сильний мороз, то весна буде ранньою;
Якщо сьогодні відлига, то літо буде спекотним та дощовим;
Якщо у цей день холодна погода, то березень буде дуже теплим;
Якщо сьогодні самотні люди будуть молитись, то невдовзі знайдуть свою половинку;
Якщо вранці стелиться туман, то день буде сонячним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна лихословити та сваритись;
Не можна займатись важкою фізичною працею;
Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею, а також спиртним;
Не можна ходити босоніж по дому;
Не можна тримати негативні думки в голові.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита)
1861 — Олександр II видав "Маніфест про скасування кріпацтва" в Росії;
1878 — Томас Едісон запатентував фонограф.
1900 — Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна".
1992 — Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.
1993 — англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.
1994 — композиція "Without you" Мераї Кері очолила британський чарт
1995 — "Roxette" виступили в Пекіні. Гурт став другими після Джорджа Майкла західними артистами, що виступили у Китаї.
1995 — відбулося весілля Томмі Лі й Памели Андерсон, яка обрала замість сукні біле бікіні
2000 — на Великому китайському мурі 3 200 осіб спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів.
2003 — гурт Massive Attack випустив четверту платівку під назвою 100th window
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛЮТОГО
1473 — Миколай Коперник, польсько-німецький астроном.
1743 — Луїджі Боккеріні, італійський композитор і віолончеліст.
1843 — Аделіна Патті, італійська співачка, улюблена вокалістка Джузеппе Верді.
1876 — Константін Бранкузі, румунський скульптор, один із засновників абстрактної скульптури
1937 — Чурюмов Клим Іванович, український астроном, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова.
1948 — Тоні Айоммі, гітарист гурту Black Sabbath
1952 — Муракамі Рю, японський письменник, сценарист і режисер.
1957 — Фалько, австрійський співак і композитор.
1963 — Сіл (Seal), британський соул-виконавець.
1967 — Бенісіо дель Торо, американський актор (21 грам, Страх і огида в Лас-Вегасі).
1985 — Хейлі Дафф, американська акторка, співачка і автор пісень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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