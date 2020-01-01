Скандальне будівництво на Ковельській: доступ до ділянки обмежать
Сьогодні, 09:23
Розповіли про стан справ зі скандальним будівництвом на вулиці Ковельській у Луцьку.
Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алєксєєв поцікавився долею скандального будівництва на вулиці Ковельській, адже там тривають земляні роботи і незрозуміло є на це дозволи чи ні.
Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць розповів, що для початку будівельних робіт треба отримати містобудівні умови та обмеження. За видачею цих документів в управління ніхто не звертався.
Заступник мера Григорій Недопад сказав, що департамент муніципальної варти штрафує водіїв автомобілів, які заїжджають на земельну ділянку на Ковельській. Найближчим часом землю планують відгородити, аби сторонні не мали доступу та не проводили будь-які роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алєксєєв поцікавився долею скандального будівництва на вулиці Ковельській, адже там тривають земляні роботи і незрозуміло є на це дозволи чи ні.
Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць розповів, що для початку будівельних робіт треба отримати містобудівні умови та обмеження. За видачею цих документів в управління ніхто не звертався.
Заступник мера Григорій Недопад сказав, що департамент муніципальної варти штрафує водіїв автомобілів, які заїжджають на земельну ділянку на Ковельській. Найближчим часом землю планують відгородити, аби сторонні не мали доступу та не проводили будь-які роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
В цьому місті є якесь управління,бо це вже просто...
Останні новини
У Луцьку побільшає пам’яток культури
Сьогодні, 09:30
Для евакуації українців з Піднебесної залучать 33 працівники ДСНС та 12 одиниць техніки
Сьогодні, 09:28
Скандальне будівництво на Ковельській: доступ до ділянки обмежать
Сьогодні, 09:23
Лучанин досягнув неабияких успіхів у кар’єрі танцівника брейку
Сьогодні, 09:18
Медіа