Скандальне будівництво на Ковельській: доступ до ділянки обмежать

Розповіли про стан справ зі скандальним будівництвом на вулиці Ковельській у Луцьку.Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомупоцікавився долею скандального будівництва на вулиці Ковельській, адже там тривають земляні роботи і незрозуміло є на це дозволи чи ні.Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролюрозповів, що для початку будівельних робіт треба отримати містобудівні умови та обмеження. За видачею цих документів в управління ніхто не звертався.Заступник мерасказав, що департамент муніципальної варти штрафує водіїв автомобілів, які заїжджають на земельну ділянку на Ковельській. Найближчим часом землю планують відгородити, аби сторонні не мали доступу та не проводили будь-які роботи.