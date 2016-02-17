У Луцьку побільшає пам’яток культури

У Луцьку погодили програму обліку об’єктів культурної спадщини міської територіальної громади у 2020-2022 роках.Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Так, метою програми є виготовлення облікової документації на 36 об’єктів культурної спадщини, які знаходяться на території Луцької міської територіальної громади. Далі ж їх планують віднести до переліку щойно виявлених пам’яток культурної спадщини.Загалом за три роки на реалізацію програми витратять 540 тисяч гривень. Щороку напрацьовуватимуть документи на 12 об’єктів.