У Луцьку побільшає пам’яток культури
Сьогодні, 09:30
У Луцьку погодили програму обліку об’єктів культурної спадщини міської територіальної громади у 2020-2022 роках.
Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, метою програми є виготовлення облікової документації на 36 об’єктів культурної спадщини, які знаходяться на території Луцької міської територіальної громади. Далі ж їх планують віднести до переліку щойно виявлених пам’яток культурної спадщини.
Загалом за три роки на реалізацію програми витратять 540 тисяч гривень. Щороку напрацьовуватимуть документи на 12 об’єктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Так, метою програми є виготовлення облікової документації на 36 об’єктів культурної спадщини, які знаходяться на території Луцької міської територіальної громади. Далі ж їх планують віднести до переліку щойно виявлених пам’яток культурної спадщини.
Загалом за три роки на реалізацію програми витратять 540 тисяч гривень. Щороку напрацьовуватимуть документи на 12 об’єктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «Брамі» співатиме бард Микола Більшевич*
Сьогодні, 09:40
У Луцьку побільшає пам’яток культури
Сьогодні, 09:30
Для евакуації українців з Піднебесної залучать 33 працівники ДСНС та 12 одиниць техніки
Сьогодні, 09:28
Лучанин досягнув неабияких успіхів у кар’єрі танцівника брейку
Сьогодні, 09:18
Медіа