У «Брамі» співатиме бард Микола Більшевич*

У ресторації «Брама у світ смаків» відбудеться авторський вечір бардата поетаНа творчий вечір митці запрошують лучан та гостей міста у суботу, 22 лютого.Під час зустрічі бард та поет по черзі презентуватимуть свої твори – пісні та вірші різної тематики. Передовсім – про любов та події на Сході, а також жартівливі авторські «шедеври».У перервах між виступами можна буде поспілкуватися з митцями, сфотографуватися чи взяти автограф.Початок о 19.00. Вхід 50 гривень.Бронювання столиків – за тел. (067) 332 28 57