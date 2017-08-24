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У «Брамі» співатиме бард Микола Більшевич*

У «Брамі» співатиме бард Микола Більшевич*
У ресторації «Брама у світ смаків» відбудеться авторський вечір барда Миколи Більшевича та поета Серго Сокольника.

На творчий вечір митці запрошують лучан та гостей міста у суботу, 22 лютого.

Під час зустрічі бард та поет по черзі презентуватимуть свої твори – пісні та вірші різної тематики. Передовсім – про любов та події на Сході, а також жартівливі авторські «шедеври».

У перервах між виступами можна буде поспілкуватися з митцями, сфотографуватися чи взяти автограф.

Початок о 19.00. Вхід 50 гривень.

Бронювання столиків – за тел. (067) 332 28 57
У «Брамі» співатиме бард Микола Більшевич*

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Теги: Брама, Луцьк, бард, ресторація
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