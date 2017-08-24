У «Брамі» співатиме бард Микола Більшевич*
Сьогодні, 09:40
У ресторації «Брама у світ смаків» відбудеться авторський вечір барда Миколи Більшевича та поета Серго Сокольника.
На творчий вечір митці запрошують лучан та гостей міста у суботу, 22 лютого.
Під час зустрічі бард та поет по черзі презентуватимуть свої твори – пісні та вірші різної тематики. Передовсім – про любов та події на Сході, а також жартівливі авторські «шедеври».
У перервах між виступами можна буде поспілкуватися з митцями, сфотографуватися чи взяти автограф.
Початок о 19.00. Вхід 50 гривень.
Бронювання столиків – за тел. (067) 332 28 57
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На творчий вечір митці запрошують лучан та гостей міста у суботу, 22 лютого.
Під час зустрічі бард та поет по черзі презентуватимуть свої твори – пісні та вірші різної тематики. Передовсім – про любов та події на Сході, а також жартівливі авторські «шедеври».
У перервах між виступами можна буде поспілкуватися з митцями, сфотографуватися чи взяти автограф.
Початок о 19.00. Вхід 50 гривень.
Бронювання столиків – за тел. (067) 332 28 57
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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