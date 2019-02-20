вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щоб не виїжджали за кордон: луцьким будівельникам підвищать зарплату

Щоб не виїжджали за кордон: луцьким будівельникам підвищать зарплату
У Луцьку затвердили розмір кошторисної заробітної плати на 2020 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів.

Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Середньомісячна заробітна плата в будівництві, згідно з даними Державної служби статистики, у 2019 році склала 9 356 гривень. Індекс споживчих цін – 106,4 %. Тож розрахунковий показник мінімальної кошторисної заробітної плати становив 9 954,78 гривні.
Інші міські, обласні ради та виконавчі органи прийняли такі рівні кошторисної заробітної плати: Львівська обласна державна адміністрація – 17 800 гривень на місяць, Хмельницька міська рада – 12 400 гривень, Мукачівська міська рада – 13 500 гривень, Харківська міська рада – 12 000 гривень.

Відтак, управління капітального будівництва запропонувало граничний розмір кошторисної заробітної плати на 2020 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів місцевого бюджету, у розмірі 12 300 гривень на місяць, що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8.

За словами чиновників, це сприятиме отриманню конкурентної заробітної плати і зменшить відтік кваліфікованих працівників будівельної галузі за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зарплата, будівельники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маршрутка №26 не їздитиме центром Луцька
Сьогодні, 09:51
У Луцьку шукають нового перевізника на маршрут №27
Сьогодні, 09:50
Щоб не виїжджали за кордон: луцьким будівельникам підвищать зарплату
Сьогодні, 09:47
У «Брамі» співатиме бард Микола Більшевич*
Сьогодні, 09:40
У Луцьку побільшає пам’яток культури
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
У луцьких будівельників зросте зарплата У луцьких будівельників зросте зарплата
20 лютий, 2019, 10:20
У Луцьку будівельникам хочуть підвищити зарплату У Луцьку будівельникам хочуть підвищити зарплату
15 лютий, 2019, 13:02
Луцьким будівельникам хочуть підвищити зарплату Луцьким будівельникам хочуть підвищити зарплату
11 жовтень, 2018, 12:35
Легальну зарплату будівельникам платять лише 8-10 компаній на Волині Легальну зарплату будівельникам платять лише 8-10 компаній на Волині
09 березень, 2016, 12:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Злодій, який обкрадав квартири волинян, сяде у тюрму на 4 роки
Сьогодні, 11:07
 0
У Луцьку 69 військових льотчиків отримали квартири
Сьогодні, 10:58
 0
В аварії на Волині травмувався 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:40
 0
Перша залізнична станція Луцька: побут пасажирів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:35
 0
Приміські маршрутки їздитимуть до Нового ринку
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8