Щоб не виїжджали за кордон: луцьким будівельникам підвищать зарплату

У Луцьку затвердили розмір кошторисної заробітної плати на 2020 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів.Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Середньомісячна заробітна плата в будівництві, згідно з даними Державної служби статистики, у 2019 році склала 9 356 гривень. Індекс споживчих цін – 106,4 %. Тож розрахунковий показник мінімальної кошторисної заробітної плати становив 9 954,78 гривні.Інші міські, обласні ради та виконавчі органи прийняли такі рівні кошторисної заробітної плати: Львівська обласна державна адміністрація – 17 800 гривень на місяць, Хмельницька міська рада – 12 400 гривень, Мукачівська міська рада – 13 500 гривень, Харківська міська рада – 12 000 гривень.Відтак, управління капітального будівництва запропонувало граничний розмір кошторисної заробітної плати на 2020 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів місцевого бюджету, у розмірі 12 300 гривень на місяць, що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8.За словами чиновників, це сприятиме отриманню конкурентної заробітної плати і зменшить відтік кваліфікованих працівників будівельної галузі за кордон.