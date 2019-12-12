У Луцьку 69 військових льотчиків отримали квартири





Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта розповів, що до числа службового житла включають 20 квартир у будинку на вулиці Глушець, 40. Йдеться про надання житла для військових льотчиків.



Раніше військові льотчики вже отримали 49 квартир у Луцьку.

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