вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку 69 військових льотчиків отримали квартири

У Луцьку 69 військових льотчиків отримали квартири
Військові льотчики, що дислокуються у Луцьку, загалом уже отримали 69 квартир.

Про це йшлося у середу, 19 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Козюта розповів, що до числа службового житла включають 20 квартир у будинку на вулиці Глушець, 40. Йдеться про надання житла для військових льотчиків.

Раніше військові льотчики вже отримали 49 квартир у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: квартири, льотчики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Злодій, який обкрадав квартири волинян, сяде у тюрму на 4 роки
Сьогодні, 11:07
У Луцьку 69 військових льотчиків отримали квартири
Сьогодні, 10:58
В аварії на Волині травмувався 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:40
Перша залізнична станція Луцька: побут пасажирів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:35
Приміські маршрутки їздитимуть до Нового ринку
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
У Луцьку п'ять СБУшників та два прикордонники отримають квартири У Луцьку п'ять СБУшників та два прикордонники отримають квартири
06 лютий, 16:00
Нові умови на таунхауси в «Струмочку». Ціна – від 12 тисяч за квадрат. Перший внесок – 25%* Нові умови на таунхауси в «Струмочку». Ціна – від 12 тисяч за квадрат. Перший внесок – 25%*
29 січень, 19:30
У Нововолинську обікрали дві квартири У Нововолинську обікрали дві квартири
02 січень, 22:51
У Володимирі для поліцейських планують побудувати багатоповерхівку У Володимирі для поліцейських планують побудувати багатоповерхівку
12 грудень, 2019, 17:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Злодій, який обкрадав квартири волинян, сяде у тюрму на 4 роки
Сьогодні, 11:07
 0
У Луцьку 69 військових льотчиків отримали квартири
Сьогодні, 10:58
 0
В аварії на Волині травмувався 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:40
 0
Перша залізнична станція Луцька: побут пасажирів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:35
 0
Приміські маршрутки їздитимуть до Нового ринку
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8