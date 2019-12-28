У Луцьку підготували восьмиденну програму святкування 149-ої річниці з дня народження Лесі Українки





Про це



20 лютого – 27 лютого, впродовж дня відбудеться літературна мандрівна виставка-коло «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я…»



20 лютого, впродовж дня триватиме виставка дитячих малюнків «Вінок шани Лесі Українці» у бібліотеці-філії №5 для дорослих.



21 - 28 лютого, впродовж дня відбуватиметься книжкова виставка «Ти себе Українкою звала» у бібліотеці-філії «Дачне».



22 лютого о 18.00 відбудеться вистава «Апокрифи» народного аматорського театру-студії «Гармидер» у культурно-мистецькому центрі «Красне».



23 лютого о 13.00 організовують флешмоб «Горить душа її поезії над краєм» у бібліотеці-філії «Дачне».



24-28 лютого, впродовж дня відбуватиметься літературний калейдоскоп «Нескорена українська душа» у бібліотеці-філії №7 для дорослих.



24-25 лютого, впродовж дня триватиме книжкова виставка «Борця й співця в собі ти поєднала, досвітні зустрічаючи вогні» у бібліотеці-філії №10 для дорослих.



24 лютого о 14.00 влаштовують відеоподорож «Стежками Лесі Українки» у центральній бібліотеці для дорослих. О 16.00 - година поезії «Стояла я і слухала весну» у бібліотеці-філії №3 для дітей.



25 лютого об 11.00 відбудеться літературний портрет «Поетеса зламу століть» у бібліотеці-філії №4 для дорослих. О 12.00 - лялькова виставка «Біда навчить» в бібліотеці-філії №3 для дорослих. О 12.00 відбудеться літературний сніданок «Слово живе немов зернини» бібліотеці-філії №5 для дорослих. О 12.00 - Лесині читання «Благословенне слово що гартує!» в бібліотеці-філія №10 для дорослих. О 12.00 переглядатимуть фільм «Наша Леся» Волинської обласної дитячої творчої студії «Боривітер» в бібліотеці-філії №11 для дорослих. О 13.00 - мистецький проект «На уродини до Лесі» в Палаці культури міста Луцька. 14.00 - година поезії «Горить зоря її поезії над краєм…» в бібліотекці-філії №3 для дорослих. О 14.00 відбудеться конкурс читців «У неї кожне слово – це перлина» в Центральній бібліотеці для дорослих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди відзначення 149-ої річниці від дня народження Лесі Українки лучан та гостей міста запрошують відвідати низку культурних заходів.Про це повідомляє департамент культури Луцької міської ради.20 лютого – 27 лютого, впродовж дня відбудеться літературна мандрівна виставка-коло «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я…»20 лютого, впродовж дня триватиме виставка дитячих малюнків «Вінок шани Лесі Українці» у бібліотеці-філії №5 для дорослих.21 - 28 лютого, впродовж дня відбуватиметься книжкова виставка «Ти себе Українкою звала» у бібліотеці-філії «Дачне».22 лютого о 18.00 відбудеться вистава «Апокрифи» народного аматорського театру-студії «Гармидер» у культурно-мистецькому центрі «Красне».23 лютого о 13.00 організовують флешмоб «Горить душа її поезії над краєм» у бібліотеці-філії «Дачне».24-28 лютого, впродовж дня відбуватиметься літературний калейдоскоп «Нескорена українська душа» у бібліотеці-філії №7 для дорослих.24-25 лютого, впродовж дня триватиме книжкова виставка «Борця й співця в собі ти поєднала, досвітні зустрічаючи вогні» у бібліотеці-філії №10 для дорослих.24 лютого о 14.00 влаштовують відеоподорож «Стежками Лесі Українки» у центральній бібліотеці для дорослих. О 16.00 - година поезії «Стояла я і слухала весну» у бібліотеці-філії №3 для дітей.25 лютого об 11.00 відбудеться літературний портрет «Поетеса зламу століть» у бібліотеці-філії №4 для дорослих. О 12.00 - лялькова виставка «Біда навчить» в бібліотеці-філії №3 для дорослих. О 12.00 відбудеться літературний сніданок «Слово живе немов зернини» бібліотеці-філії №5 для дорослих. О 12.00 - Лесині читання «Благословенне слово що гартує!» в бібліотеці-філія №10 для дорослих. О 12.00 переглядатимуть фільм «Наша Леся» Волинської обласної дитячої творчої студії «Боривітер» в бібліотеці-філії №11 для дорослих. О 13.00 - мистецький проект «На уродини до Лесі» в Палаці культури міста Луцька. 14.00 - година поезії «Горить зоря її поезії над краєм…» в бібліотекці-філії №3 для дорослих. О 14.00 відбудеться конкурс читців «У неї кожне слово – це перлина» в Центральній бібліотеці для дорослих.

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