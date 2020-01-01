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В аварії на Волині травмувався 17-річний мотоцикліст

В аварії на Волині травмувався 17-річний мотоцикліст
У Володимирі-Волинському зіткнулися зустрічні Volkswagen Caddy та мотоцикл Viper.

Автопригода трапилась у понеділок, 17 лютого, близько 23 години, -
пише ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 43-річний житель Нововолинська. Мотоциклом керував 17-річний житель Володимир-Волинського району. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у травматологію.

За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.





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Теги: аварія, Волинь
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