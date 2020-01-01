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До «ПортCity» привезуть виставку «Місто роботів»*

До «ПортCity» привезуть виставку «Місто роботів»*
У березні в торгово-розважальному центрі «ПортCity» з’явиться інтерактивна експозиція – «Місто роботів». Повністю зануритися у світ інновацій можна буде на 3-му поверсі «ПортCity».

Привезли до Луцька інтерактивну виставку роботів та технологій троє харківських друзів, які тривалий час шукали та збирали по всьому світу останні технічні новинки 21 століття.

На виставці презентують роботи із уже запрограмованим функціоналом, а також ті, які керуються за допомогою мобільного додатку. Крім того, можна буде побачити новітні інженерні розробки та спробувати управляти предметами силою думки. Кожен експонат відвідувачі зможуть не лише ретельно розгледіти, а й погратися ними.

«Родзинка» містечка роботів – андроїд Василь, який із задоволенням поспілкується з відвідувачами виставки, та собаки-роботи, які виконують команди та демонструють вправи з йоги.

Проект «Місто роботів» розрахований як на дитячу, так і дорослу аудиторію. Для зовсім маленьких створений спеціальний інтерактивний зоокуточок.

Коли: 6 - 29 березня, з 10.00 до 22.00
Де: ІІІ поверх ТРЦ «ПортCity»

«Пориньте у світ технологій разом із «ПортCity», - йдеться у повідомленні.

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Теги: ПортCity, місто роботів, Луцьк
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