Злодій, який обкрадав квартири волинян, сяде у тюрму на 4 роки





До слова, володимирчанин 22-го жовтня 2019 року вже отримував покарання у виді строком на 2 роки 9 місяців позбавлення волі за шахрайство, проте продовжував і наділі вчиняти злочини. Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, -



Так, обвинувачений 26-го вересня 2019 року, близько 21:00 в місті Устилузі Володимир-Волинського району будучи в стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи в квартирі, викрав із карману куртки мобільний телефон марки вартістю 2799 гривень із встановленою у ньому картою пам`яті, вартістю у 150 грн та чохлом вартістю у 100 грн, шкіряний гаманець, вартістю 400 грн з грошовими коштами у сумі 2000 грн, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на загальну суму 5499 грн.



Схожу крадіжку чоловік вчинив 27-го вересня 2019 року близько 22:00 у Володимирі-Волинському, перебуваючи в квартирі, викрав планшет вартість котрого становить 1166 гривень 67 копійок.



Також 4-го жовтня 2019 року, близько 17:00 це й же чоловік, перебуваючи по вулиці Котляревського у Володимирі-Волинському, через незачинені вхідні двері, проник до будинку, звідки викрав грошові кошти у сумі 400 гривень та барсетку вартістю 400 грн, в котрій знаходились грошові кошти у сумі 4000 гривень, 70 польських злотих, 10 доларів США, мобільний телефон марки «Samsung G7», вартістю 2000 грн, та мобільний телефон марки «Samsung S6», вартістю 1500 грн, чим заподіяв потерпілим майнову шкоду на загальну суму 8587 грн.



Крім того, 11-го жовтня 2019 року, крадій під мостом через річку «Луга», що розміщений в Устилузі, незаконно придбав чи знайшов (слідству не вдалось встановити) 38 патронів калібру 5,45х39 мм, після чого переніс їх до свого будинку, де зберігав їх без передбаченого законом дозволу у шухляді столу в спальній кімнаті до їхнього вилучення під час проведення огляду місця події, що проводився 18-го жовтня 2019 року.



Наступну крадіжку злодій скоїв 4-го листопада 2019 року, близько 23:00 у Володимирі-Волинському, будучи в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи на території домоволодіння, через незачинені на врізний замок вхідні двері, проник до житлового будинку, де із спальної кімнати викрав телевізор марки вартістю у 4000 гривень.



Також слідство з’ясувало, що 5-го листопада 2019 року, близько 02:00, даний крадій будучи в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи по вулиці Броварній у Володимирі-Волинському, через незачинені на навісний замок вхідні двері, проник до гаражного приміщення, звідки викрав електрокосу марки «Ейнхел», вартістю 720 гривень, електропилу марки «Темп», вартістю 850 гривень та електроподовжувач на котушці, вартістю 380 гривень, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на загальну суму 1950 гривень.



Суд довів, провину володимирчанина у таємному викрадені чужого майна, поєднанні з проникненням у житло, інше приміщення, які були вчиненні повторно. Крім цього, суд прийшов до висновку, що вина обвинуваченого у придбанні, носінні, зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу є доведеною.



Таким чином суд визнав даного чоловіка винуватим у вчиненні злочинів, та призначив йому покарання за ч.3 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі на строк чотир роки.



Крім того, до покарання, призначеного за даним вироком, частково суд приєднав не відбуте покарання за попереднім вироком від 22-го жовтня 2019 року і призначив остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 2 місяці.



У строк відбування покарання врахували термін тримання під вартою з 5-го листопада 2019 року по 10 лютого 2020 року із розрахунку, що один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.



Крім того, з обвинуваченого стягнули в дохід держави 628 гривень судових витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимому уродженцю Володимира-Волинського, який обікрав п’ять будинків, призначили покарання у виді 4,2 років в’язниці.До слова, володимирчанин 22-го жовтня 2019 року вже отримував покарання у виді строком на 2 роки 9 місяців позбавлення волі за шахрайство, проте продовжував і наділі вчиняти злочини. Про це стало відомо з вироку Володимир-Волинського міського суду, - Буг. Так, обвинувачений 26-го вересня 2019 року, близько 21:00 в місті Устилузі Володимир-Волинського району будучи в стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи в квартирі, викрав із карману куртки мобільний телефон марки вартістю 2799 гривень із встановленою у ньому картою пам`яті, вартістю у 150 грн та чохлом вартістю у 100 грн, шкіряний гаманець, вартістю 400 грн з грошовими коштами у сумі 2000 грн, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на загальну суму 5499 грн.Схожу крадіжку чоловік вчинив 27-го вересня 2019 року близько 22:00 у Володимирі-Волинському, перебуваючи в квартирі, викрав планшет вартість котрого становить 1166 гривень 67 копійок.Також 4-го жовтня 2019 року, близько 17:00 це й же чоловік, перебуваючи по вулиці Котляревського у Володимирі-Волинському, через незачинені вхідні двері, проник до будинку, звідки викрав грошові кошти у сумі 400 гривень та барсетку вартістю 400 грн, в котрій знаходились грошові кошти у сумі 4000 гривень, 70 польських злотих, 10 доларів США, мобільний телефон марки «Samsung G7», вартістю 2000 грн, та мобільний телефон марки «Samsung S6», вартістю 1500 грн, чим заподіяв потерпілим майнову шкоду на загальну суму 8587 грн.Крім того, 11-го жовтня 2019 року, крадій під мостом через річку «Луга», що розміщений в Устилузі, незаконно придбав чи знайшов (слідству не вдалось встановити) 38 патронів калібру 5,45х39 мм, після чого переніс їх до свого будинку, де зберігав їх без передбаченого законом дозволу у шухляді столу в спальній кімнаті до їхнього вилучення під час проведення огляду місця події, що проводився 18-го жовтня 2019 року.Наступну крадіжку злодій скоїв 4-го листопада 2019 року, близько 23:00 у Володимирі-Волинському, будучи в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи на території домоволодіння, через незачинені на врізний замок вхідні двері, проник до житлового будинку, де із спальної кімнати викрав телевізор марки вартістю у 4000 гривень.Також слідство з’ясувало, що 5-го листопада 2019 року, близько 02:00, даний крадій будучи в стані алкогольного сп`яніння, перебуваючи по вулиці Броварній у Володимирі-Волинському, через незачинені на навісний замок вхідні двері, проник до гаражного приміщення, звідки викрав електрокосу марки «Ейнхел», вартістю 720 гривень, електропилу марки «Темп», вартістю 850 гривень та електроподовжувач на котушці, вартістю 380 гривень, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на загальну суму 1950 гривень.Суд довів, провину володимирчанина у таємному викрадені чужого майна, поєднанні з проникненням у житло, інше приміщення, які були вчиненні повторно. Крім цього, суд прийшов до висновку, що вина обвинуваченого у придбанні, носінні, зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу є доведеною.Таким чином суд визнав даного чоловіка винуватим у вчиненні злочинів, та призначив йому покарання за ч.3 ст. 185 КК України у виді позбавлення волі на строк чотир роки.Крім того, до покарання, призначеного за даним вироком, частково суд приєднав не відбуте покарання за попереднім вироком від 22-го жовтня 2019 року і призначив остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 2 місяці.У строк відбування покарання врахували термін тримання під вартою з 5-го листопада 2019 року по 10 лютого 2020 року із розрахунку, що один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.Крім того, з обвинуваченого стягнули в дохід держави 628 гривень судових витрат.

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