Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 - 17:00с. Когильно, вул.: Шевченка1. 9:00 – 17:00Вул.Рузаки9:00 17:00ФОП Самосик О.Я – торговий павільйонм.Горохіввул.Львівська, Шевченка, Садова, Ярослава Мудрого1. 10:00 - 16:00ФОП «Мазурчук», ФОП «Божик»с.Риковичі територія колишнього колгоспу.1. 09:40 – 17:00ФОП Никитюк Юрій Володимирович (майстерня), м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, буд. 32, вул. 8-го Березня, буд. 1-21, вул.. Коніщука, буд. 52. 09:40 – 17:00ФОП Царик Ганна Миколаївна (шино монтаж)м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, вул. Ковельська, буд. 34-63, пров. Матросова1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-490 09:00-17:00ФОП Паюк Роза Василівна – торговий кіоскФОП Чайка Ольга Михайлівна – торговий кіоскс.Берестянивул.Ватутіна,1-16,вул.Партизанська,вул.Перемоги,34-59,1.ПЛ-10кВ Л.37-07(ТП-267, ТП-322,ТП-341, ТП-348)9:00-17:00 СТзОВ ім .Л УкраїнкиДП "Західтранс"ФОП Самчук Л.П.ТзОВ "ВКП " Каскад "с.Колодяжне2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4029:00-17:00 ДУ ВОЛЦ ДержсанепідслужбаФОП Ковальчук О.Ф., ФОП Конопацький Б.М.ФОП Узналі І.Х., ПП "Волиньпожсервіс"ФОП Місюра О.В., ФОП Старушик Р.М.ФОП Михальчевський В.А, ТзОВ "ЖБК"ФОП Барна А.М., ТУД судової адміністРГ "Благодать"церква ЄХБм.Ковель, вул.НезалежностіВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00Готель «Світязь»УкрдержбудекспертизаОфісні приміщення вул. Даргомижського, 7Мобільний звязок «Life»АЗС «ANP» вул. Набережна, 102 ТП-72 І СШ-0,4 кВ 13:30-17:00 Вул. Захарова, 7, 7а, 9аВул. Щусєва, 18, 20аВул. Декабристів, 25, 27Вул. Вороніхіна, 15а1. 9:00-17:00КП «Луцькводоканал» (КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька, Центральна 30-64.1 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять3 ПЛ 04кВ КТП №317 9:00-17:00 РВНО м.Любомль ТМО Любомльського і Шацького районів Бібліотека с.МасловецьМагазин с.Масловець с МасловецьВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВКТП-12 10:00-16:30 Пошта, АТС, ФАП с.Соловичі2 ПЛ-10 кВ Л-64-02Від ЛР-174 до с.КличковичіКТП-92 10:00-16:00 с.Кличковичі