Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Когильно, вул.: Шевченка
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Вул.Рузаки
2
9:00 17:00
ФОП Самосик О.Я – торговий павільйон
м.Горохів
вул.Львівська, Шевченка, Садова, Ярослава Мудрого
Іваничівський район
1. 10:00 - 16:00
ФОП «Мазурчук», ФОП «Божик»
с.Риковичі територія колишнього колгоспу.
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 17:00
ФОП Никитюк Юрій Володимирович (майстерня), м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, буд. 32, вул. 8-го Березня, буд. 1-21, вул.. Коніщука, буд. 5
2. 09:40 – 17:00
ФОП Царик Ганна Миколаївна (шино монтаж)
м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, вул. Ковельська, буд. 34-63, пров. Матросова
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-490 09:00-17:00
ФОП Паюк Роза Василівна – торговий кіоск
ФОП Чайка Ольга Михайлівна – торговий кіоск
с.Берестяни
вул.Ватутіна,1-16,
вул.Партизанська,
вул.Перемоги,34-59,
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.37-07
(ТП-267, ТП-322,
ТП-341, ТП-348)
9:00-17:00 СТзОВ ім .Л Українки
ДП "Західтранс"
ФОП Самчук Л.П.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
с.Колодяжне
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №402
9:00-17:00 ДУ ВОЛЦ Держсанепідслужба
ФОП Ковальчук О.Ф., ФОП Конопацький Б.М.
ФОП Узналі І.Х., ПП "Волиньпожсервіс"
ФОП Місюра О.В., ФОП Старушик Р.М.
ФОП Михальчевський В.А, ТзОВ "ЖБК"
ФОП Барна А.М., ТУД судової адмініст
РГ "Благодать"церква ЄХБ
м.Ковель, вул.Незалежності
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Готель «Світязь»
Укрдержбудекспертиза
Офісні приміщення вул. Даргомижського, 7
Мобільний звязок «Life»
АЗС «ANP» вул. Набережна, 10
2 ТП-72 І СШ-0,4 кВ 13:30-17:00 Вул. Захарова, 7, 7а, 9а
Вул. Щусєва, 18, 20а
Вул. Декабристів, 25, 27
Вул. Вороніхіна, 15а
Луцький район
1. 9:00-17:00
КП «Луцькводоканал» (КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька, Центральна 30-64.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять
2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять
3 ПЛ 04кВ КТП №317 9:00-17:00 РВНО м.Любомль ТМО Любомльського і Шацького районів Бібліотека с.Масловець
Магазин с.Масловець с Масловець
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.
8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-12 10:00-16:30 Пошта, АТС, ФАП с.Соловичі
2 ПЛ-10 кВ Л-64-02
Від ЛР-174 до с.Кличковичі
КТП-92 10:00-16:00 с.Кличковичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Когильно, вул.: Шевченка
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Вул.Рузаки
2
9:00 17:00
ФОП Самосик О.Я – торговий павільйон
м.Горохів
вул.Львівська, Шевченка, Садова, Ярослава Мудрого
Іваничівський район
1. 10:00 - 16:00
ФОП «Мазурчук», ФОП «Божик»
с.Риковичі територія колишнього колгоспу.
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 17:00
ФОП Никитюк Юрій Володимирович (майстерня), м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, буд. 32, вул. 8-го Березня, буд. 1-21, вул.. Коніщука, буд. 5
2. 09:40 – 17:00
ФОП Царик Ганна Миколаївна (шино монтаж)
м. Камінь-Каширський, вул. Лісна, вул. Ковельська, буд. 34-63, пров. Матросова
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-490 09:00-17:00
ФОП Паюк Роза Василівна – торговий кіоск
ФОП Чайка Ольга Михайлівна – торговий кіоск
с.Берестяни
вул.Ватутіна,1-16,
вул.Партизанська,
вул.Перемоги,34-59,
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.37-07
(ТП-267, ТП-322,
ТП-341, ТП-348)
9:00-17:00 СТзОВ ім .Л Українки
ДП "Західтранс"
ФОП Самчук Л.П.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
с.Колодяжне
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №402
9:00-17:00 ДУ ВОЛЦ Держсанепідслужба
ФОП Ковальчук О.Ф., ФОП Конопацький Б.М.
ФОП Узналі І.Х., ПП "Волиньпожсервіс"
ФОП Місюра О.В., ФОП Старушик Р.М.
ФОП Михальчевський В.А, ТзОВ "ЖБК"
ФОП Барна А.М., ТУД судової адмініст
РГ "Благодать"церква ЄХБ
м.Ковель, вул.Незалежності
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Готель «Світязь»
Укрдержбудекспертиза
Офісні приміщення вул. Даргомижського, 7
Мобільний звязок «Life»
АЗС «ANP» вул. Набережна, 10
2 ТП-72 І СШ-0,4 кВ 13:30-17:00 Вул. Захарова, 7, 7а, 9а
Вул. Щусєва, 18, 20а
Вул. Декабристів, 25, 27
Вул. Вороніхіна, 15а
Луцький район
1. 9:00-17:00
КП «Луцькводоканал» (КНС, ж/б Охримович), ФОП Пілецький А.М, ж/м «Лісництво», ОК «Тарасово-лісовий», ФОП Линчук Р.П, ж/б Голікова М.І с. Тарасово вул. Набержна, Сонячна, Миру, Поліська, Жовтнева, Тиха, Нова, Лугова, Яблунева, Соборності, Городоцька, Центральна 30-64.
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ 04кВ КТП № 274 9:00-17:00 с Припять
2 ПЛ 04кВ КТП №432 9:00-17:00 с Припять
3 ПЛ 04кВ КТП №317 9:00-17:00 РВНО м.Любомль ТМО Любомльського і Шацького районів Бібліотека с.Масловець
Магазин с.Масловець с Масловець
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ЩТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
3 ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
4 КТП-96 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, ковбасний цех.. .м.Рожище вул.Героїв УПА, 33-90,94-110, Коперніка, 8-20, Спортивна, 11,13.
5 КТП-369 9:00-17:00 .м.Рожище вул.К.Шилокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128..
6 КТП-321 9:00-17:00 с.Дубище КНС. .с.Дубище вул.Зелена, 28-44, 38, 20, 26, Грушевського, 12-18,18а-26.
7 ЩТП-494 9:00-17:00 м.Рожище майстерня, торговий павільон, овочесховище. .м.Рожище вул.Г.Мазепи, 110-134,107-143.
8 Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище цех по переробці м’яса, АЗС, ГРП-2, контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробничі бази, магазин №2, виробнича база, деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-12 10:00-16:30 Пошта, АТС, ФАП с.Соловичі
2 ПЛ-10 кВ Л-64-02
Від ЛР-174 до с.Кличковичі
КТП-92 10:00-16:00 с.Кличковичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку підготували восьмиденну програму святкування 149-ої річниці з дня народження Лесі Українки
Сьогодні, 19:38
У луцькому «CITY PARK» оновили експозицію. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 лютого
Сьогодні, 19:00
У Польщі знайшли повішеним молодого українця
Сьогодні, 18:40
Медіа