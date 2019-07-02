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У луцькому ЦНАПі можна буде замовити кур’єрську доставку документів

У луцькому ЦНАПі можна буде замовити кур’єрську доставку документів
У Луцьку в центрі надання адміністративних послуг можна буде скористатись послугами кур’єрської доставки.

Про це йдеться на сторінці установи у facebook.

Нові перспективні напрямки співпраці та можливості покращення сервісу доставки результатів замовлених послуг, 19 лютого під час робочої зустрічі обговорили директор департаменту ЦНАП Лариса Карп'як та директор Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Іван Люсак.

Так, вже на цьому тижні відвідувачі ЦНАПу зможуть замовляти в адміністраторів кур’єрську доставку документів з оплатою після їх отримання. Вартість доставки кур’єром становитиме від 40 гривень і залежатиме від ваги посилки.

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Теги: Луцьк, ЦНАП, документи
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