У луцькому ЦНАПі можна буде замовити кур’єрську доставку документів
Сьогодні, 11:44
У Луцьку в центрі надання адміністративних послуг можна буде скористатись послугами кур’єрської доставки.
Про це йдеться на сторінці установи у facebook.
Нові перспективні напрямки співпраці та можливості покращення сервісу доставки результатів замовлених послуг, 19 лютого під час робочої зустрічі обговорили директор департаменту ЦНАП Лариса Карп'як та директор Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Іван Люсак.
Так, вже на цьому тижні відвідувачі ЦНАПу зможуть замовляти в адміністраторів кур’єрську доставку документів з оплатою після їх отримання. Вартість доставки кур’єром становитиме від 40 гривень і залежатиме від ваги посилки.
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Про це йдеться на сторінці установи у facebook.
Нові перспективні напрямки співпраці та можливості покращення сервісу доставки результатів замовлених послуг, 19 лютого під час робочої зустрічі обговорили директор департаменту ЦНАП Лариса Карп'як та директор Волинської дирекції АТ «Укрпошта» Іван Люсак.
Так, вже на цьому тижні відвідувачі ЦНАПу зможуть замовляти в адміністраторів кур’єрську доставку документів з оплатою після їх отримання. Вартість доставки кур’єром становитиме від 40 гривень і залежатиме від ваги посилки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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