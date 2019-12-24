На автодорозі «Київ-Чоп» автомобіль злетів у кювет та перекинувся





У ГУ ДСНС Рівненської області повідомляють, що правоохоронці викликали рятувальників на допомогу, адже біля АЗС на бік перекинувся легковий автомобіль Volkswagen Passat, - пишуть



На місці події надзвичайники відключили акумуляторну батарею і газову установку транспортного засобу.



Жертв та постраждалих не має. Наразі усі обставини ДТП встановлює поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 22 години 18 лютого на автодорозі «Київ-Чоп» біля села Привільне на Дубенщині сталась дорожньо-транспортна пригода.У ГУ ДСНС Рівненської області повідомляють, що правоохоронці викликали рятувальників на допомогу, адже біля АЗС на бік перекинувся легковий автомобіль Volkswagen Passat, - пишуть "Рівненські новини". На місці події надзвичайники відключили акумуляторну батарею і газову установку транспортного засобу.Жертв та постраждалих не має. Наразі усі обставини ДТП встановлює поліція.

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