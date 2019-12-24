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На автодорозі «Київ-Чоп» автомобіль злетів у кювет та перекинувся

На автодорозі «Київ-Чоп» автомобіль злетів у кювет та перекинувся
Близько 22 години 18 лютого на автодорозі «Київ-Чоп» біля села Привільне на Дубенщині сталась дорожньо-транспортна пригода.

У ГУ ДСНС Рівненської області повідомляють, що правоохоронці викликали рятувальників на допомогу, адже біля АЗС на бік перекинувся легковий автомобіль Volkswagen Passat, - пишуть "Рівненські новини".

На місці події надзвичайники відключили акумуляторну батарею і газову установку транспортного засобу.

Жертв та постраждалих не має. Наразі усі обставини ДТП встановлює поліція.

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Теги: АЗС, Київ-Чоп, аварія
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