На Волині поліцейські вилучили три авто з підробленими документами та «кустарними» номерами





Учора, 18 лютого, у Луцьку співробітники управління патрульної поліції зупинили автомобіль «Mazda 323», під керуванням 33-річного місцевого жителя. Під час перевірки документів з’ясувалося, що номер кузова автомобіля не співпадає із номером, вказаним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, – повідомляє сектор комунікації



На місце прибула слідчо-оперативна група, легковик та документи вилучили.



Цього ж дня, у Луцькому районі під час перереєстрації автомобіля «Volkswagen Vento» 31-річного жителя Рівненської області експерт регіонального сервісного центру МВС України виявив ознаки механічної обробки номерів кузова транспортного засобу, а в Нововолинську під час реєстрації «Volkswagen Golf» виявили, що номер двигуна нанесений кустарним способом.



Усі транспортні засоби вилучили та помістили на арешт майданчик.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 290 (нищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України.



Головне фото- ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поле зору правоохоронців потрапили легковик «Mazda 323» та два автомобіля «Volkswagen» - «Golf» і «Vento». Транспортні засоби вилучили та помістили на арешт майданчик.Учора, 18 лютого, у Луцьку співробітники управління патрульної поліції зупинили автомобіль «Mazda 323», під керуванням 33-річного місцевого жителя. Під час перевірки документів з’ясувалося, що номер кузова автомобіля не співпадає із номером, вказаним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, – повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.На місце прибула слідчо-оперативна група, легковик та документи вилучили.Цього ж дня, у Луцькому районі під час перереєстрації автомобіля «Volkswagen Vento» 31-річного жителя Рівненської області експерт регіонального сервісного центру МВС України виявив ознаки механічної обробки номерів кузова транспортного засобу, а в Нововолинську під час реєстрації «Volkswagen Golf» виявили, що номер двигуна нанесений кустарним способом.Усі транспортні засоби вилучили та помістили на арешт майданчик.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 290 (нищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України.Головне фото- ілюстративне.

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