Дощ та мокрий сніг: завтра на Західній Україні очікується погіршення погоди





Про це Наталія Діденко.



У західних областях України очікується дощ та мокрий сніг. Опади, ймовірно, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини.



Температура повітря протягом дня очікується без особливих змін, +3+8 градусів.



У Києві 20-го лютого суттєвих опадів не передбачається. У столиці завтра +5+6 градусів.



"Серйозніші опади із сильним вітром з'являться в Україні 23-24 лютого - підготуйте голови, парасолі та законсервуйте сьогодні нормальний сонячний настрій для похмурого вітряного періоду", - підсумувала синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні завтра, 20 лютого, в більшості областей переважатиме суха погода.Про це повідомляє на сторінці у Faceboook синоптикУ західних областях України очікується дощ та мокрий сніг. Опади, ймовірно, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини.Температура повітря протягом дня очікується без особливих змін, +3+8 градусів.У Києві 20-го лютого суттєвих опадів не передбачається. У столиці завтра +5+6 градусів."Серйозніші опади із сильним вітром з'являться в Україні 23-24 лютого - підготуйте голови, парасолі та законсервуйте сьогодні нормальний сонячний настрій для похмурого вітряного періоду", - підсумувала синоптик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію