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Дощ та мокрий сніг: завтра на Західній Україні очікується погіршення погоди

Дощ та мокрий сніг: завтра на Західній Україні очікується погіршення погоди
В Україні завтра, 20 лютого, в більшості областей переважатиме суха погода.

Про це повідомляє на сторінці у Faceboook синоптик Наталія Діденко.

У західних областях України очікується дощ та мокрий сніг. Опади, ймовірно, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини.

Температура повітря протягом дня очікується без особливих змін, +3+8 градусів.

У Києві 20-го лютого суттєвих опадів не передбачається. У столиці завтра +5+6 градусів.

"Серйозніші опади із сильним вітром з'являться в Україні 23-24 лютого - підготуйте голови, парасолі та законсервуйте сьогодні нормальний сонячний настрій для похмурого вітряного періоду", - підсумувала синоптик.

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Теги: прогноз погоди, Західна Україна
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