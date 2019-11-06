Дощ та мокрий сніг: завтра на Західній Україні очікується погіршення погоди
Сьогодні, 12:15
В Україні завтра, 20 лютого, в більшості областей переважатиме суха погода.
Про це повідомляє на сторінці у Faceboook синоптик Наталія Діденко.
У західних областях України очікується дощ та мокрий сніг. Опади, ймовірно, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини.
Температура повітря протягом дня очікується без особливих змін, +3+8 градусів.
У Києві 20-го лютого суттєвих опадів не передбачається. У столиці завтра +5+6 градусів.
"Серйозніші опади із сильним вітром з'являться в Україні 23-24 лютого - підготуйте голови, парасолі та законсервуйте сьогодні нормальний сонячний настрій для похмурого вітряного періоду", - підсумувала синоптик.
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Про це повідомляє на сторінці у Faceboook синоптик Наталія Діденко.
У західних областях України очікується дощ та мокрий сніг. Опади, ймовірно, дійдуть до Вінниччини та Житомирщини.
Температура повітря протягом дня очікується без особливих змін, +3+8 градусів.
У Києві 20-го лютого суттєвих опадів не передбачається. У столиці завтра +5+6 градусів.
"Серйозніші опади із сильним вітром з'являться в Україні 23-24 лютого - підготуйте голови, парасолі та законсервуйте сьогодні нормальний сонячний настрій для похмурого вітряного періоду", - підсумувала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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