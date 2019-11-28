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Двоє лучан крали у Рівному ковпаки з авто

Двоє лучан крали у Рівному ковпаки з авто
У Рівному затримали лучан, які, ймовірно, викрадали ковпаки з авто.

Зазначається, що 19 лютого близько 5:20 під час обстеження дворової території на вулиці Млинівський, екіпаж помітив Opel Corsa з заведеним двигуном, - інформує патрульна поліція Рівненської області.

Авто знаходилось посеред проїзду в дворі поблизу припаркованого автомобіля Citroen. Чоловік, який знаходився біля авто, коли побачив патрульних, різко сів до нього та заглушив двигун, а потім, з ще однією особою, залишив авто та намагався втекти з місця події.

Поліцейські зупинили вищезгаданих осіб, 25-річний та 28-річний мешканці Луцька не могли пояснити велику кількість автомобільних ковпаків, які знаходились в автомобілі.

Прикметно, що автомобіль поруч був без ковпаків, а в салоні Opel Corsa візуально можна було помітити ковпаки від Citroen, Renault та інші. На місце викликали слідчо-оперативну групу. В авто також знайшли пакетик з речовиною невідомого походження, схожу на наркотичну, та засоби для розбивання вікон.

Правоохоронці звертаються до людей, із авто яких цієї ночі, 19 лютого, викрали колісні ковпаки, просять звернутися на спецлінію 102.

Двоє лучан крали у Рівному ковпаки з авто
Двоє лучан крали у Рівному ковпаки з авто

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Теги: ковпаки, авто, крадіжка, лучани
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