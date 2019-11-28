Двоє лучан крали у Рівному ковпаки з авто

У Рівному затримали лучан, які, ймовірно, викрадали ковпаки з авто.Зазначається, що 19 лютого близько 5:20 під час обстеження дворової території на вулиці Млинівський, екіпаж помітив Opel Corsa з заведеним двигуном, - інформує патрульна поліція Рівненської області.Авто знаходилось посеред проїзду в дворі поблизу припаркованого автомобіля Citroen. Чоловік, який знаходився біля авто, коли побачив патрульних, різко сів до нього та заглушив двигун, а потім, з ще однією особою, залишив авто та намагався втекти з місця події.Поліцейські зупинили вищезгаданих осіб, 25-річний та 28-річний мешканці Луцька не могли пояснити велику кількість автомобільних ковпаків, які знаходились в автомобілі.Прикметно, що автомобіль поруч був без ковпаків, а в салоні Opel Corsa візуально можна було помітити ковпаки від Citroen, Renault та інші. На місце викликали слідчо-оперативну групу. В авто також знайшли пакетик з речовиною невідомого походження, схожу на наркотичну, та засоби для розбивання вікон.Правоохоронці звертаються до людей, із авто яких цієї ночі, 19 лютого, викрали колісні ковпаки, просять звернутися на спецлінію 102.