Скільки немовлят померло у Луцьку минулоріч





Про це йдеться на сайті головного управління статистики у Волинській області, пише



У відповіді управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації на запит ІА «Конкурент» йдеться про те, що згідно даних державних статистичних звітів у 2018 році в Луцькому клінічному пологовому будинку померло 19 немовлят до 1 року. Також 2 дитини – у Ковельському пологовому будинку.



У 2019 році у пологовому будинку Ковеля померло 2 дитини, у Луцькому – 9. За час існування Волинського обласного перинатального центру там померло 7 немовлят.

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