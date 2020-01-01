Скільки немовлят померло у Луцьку минулоріч
Сьогодні, 18:05
На Волині 2019 року померло 77 дітей до року. З них у Луцьку – 9.
Про це йдеться на сайті головного управління статистики у Волинській області, пише ІА "Конкурент".
У відповіді управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації на запит ІА «Конкурент» йдеться про те, що згідно даних державних статистичних звітів у 2018 році в Луцькому клінічному пологовому будинку померло 19 немовлят до 1 року. Також 2 дитини – у Ковельському пологовому будинку.
У 2019 році у пологовому будинку Ковеля померло 2 дитини, у Луцькому – 9. За час існування Волинського обласного перинатального центру там померло 7 немовлят.
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Про це йдеться на сайті головного управління статистики у Волинській області, пише ІА "Конкурент".
У відповіді управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації на запит ІА «Конкурент» йдеться про те, що згідно даних державних статистичних звітів у 2018 році в Луцькому клінічному пологовому будинку померло 19 немовлят до 1 року. Також 2 дитини – у Ковельському пологовому будинку.
У 2019 році у пологовому будинку Ковеля померло 2 дитини, у Луцькому – 9. За час існування Волинського обласного перинатального центру там померло 7 немовлят.
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