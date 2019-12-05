Скільки додаткових вихідних чекає на українців цієї весни
Сьогодні, 20:14
По одному вихідному в березні та квітні і два - в травні. Цієї весни на українців чекають чотири додаткових вихідних.
Додатковий відпочинок чекає на українців у зв'язку з Міжнародним жіночим днем, Великоднем та Днем праці, повідомляє socportal.
8 березня (Міжнародний жіночий день) в цьому році випадає на неділю. Відповідно, вихідний день переноситься на понеділок - 9 березня. В результаті на українців чекає три вихідних дні підряд.
Великдень цього року святкуватимемо 19 квітня. У понеділок, 20 квітня, українці отримають ще один додатковий вихідний.
День праці - 1 травня - в цьому році припадає на п'ятницю. Тож вихідні триватимуть з 1 по 3 травня. День Перемоги (9 травня) в цьому році припадає на суботу, тому вихідний буде в понеділок, 11 травня - знову три вихідних поспіль.
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Додатковий відпочинок чекає на українців у зв'язку з Міжнародним жіночим днем, Великоднем та Днем праці, повідомляє socportal.
8 березня (Міжнародний жіночий день) в цьому році випадає на неділю. Відповідно, вихідний день переноситься на понеділок - 9 березня. В результаті на українців чекає три вихідних дні підряд.
Великдень цього року святкуватимемо 19 квітня. У понеділок, 20 квітня, українці отримають ще один додатковий вихідний.
День праці - 1 травня - в цьому році припадає на п'ятницю. Тож вихідні триватимуть з 1 по 3 травня. День Перемоги (9 травня) в цьому році припадає на суботу, тому вихідний буде в понеділок, 11 травня - знову три вихідних поспіль.
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