Скільки додаткових вихідних чекає на українців цієї весни





Додатковий відпочинок чекає на українців у зв'язку з Міжнародним жіночим днем, Великоднем та Днем праці, повідомляє



8 березня (Міжнародний жіночий день) в цьому році випадає на неділю. Відповідно, вихідний день переноситься на понеділок - 9 березня. В результаті на українців чекає три вихідних дні підряд.



Великдень цього року святкуватимемо 19 квітня. У понеділок, 20 квітня, українці отримають ще один додатковий вихідний.



День праці - 1 травня - в цьому році припадає на п'ятницю. Тож вихідні триватимуть з 1 по 3 травня. День Перемоги (9 травня) в цьому році припадає на суботу, тому вихідний буде в понеділок, 11 травня - знову три вихідних поспіль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. По одному вихідному в березні та квітні і два - в травні. Цієї весни на українців чекають чотири додаткових вихідних.Додатковий відпочинок чекає на українців у зв'язку з Міжнародним жіночим днем, Великоднем та Днем праці, повідомляє socportal 8 березня (Міжнародний жіночий день) в цьому році випадає на неділю. Відповідно, вихідний день переноситься на понеділок - 9 березня. В результаті на українців чекає три вихідних дні підряд.Великдень цього року святкуватимемо 19 квітня. У понеділок, 20 квітня, українці отримають ще один додатковий вихідний.День праці - 1 травня - в цьому році припадає на п'ятницю. Тож вихідні триватимуть з 1 по 3 травня. День Перемоги (9 травня) в цьому році припадає на суботу, тому вихідний буде в понеділок, 11 травня - знову три вихідних поспіль.

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