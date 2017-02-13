Судили волинянина, який ухилявся від служби в армії





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, пише



Ратнівчанин пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої визнаний придатним до проходження строкової служби. Згодом, чоловік отримав персональну повістку про призов на строкову військову службу та явку на 9:00 годину 14 листопада 2019 року. У зазначений час ратнівчанин не з'явився.



У середу, 22 січня 2020 року, обвинувачений підписав угоду про визнання винуватості, яку згодом затвердив суд.



Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову й присудили йому два роки позбавлення волі, замінивши термін на один рік умовного покарання.

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