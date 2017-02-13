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Судили волинянина, який ухилявся від служби в армії

Судили волинянина, який ухилявся від служби в армії
Мешканця Ратнівщини, який ухилився від призову, отримав покарання.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, пише "Район. Ковель".

Ратнівчанин пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої визнаний придатним до проходження строкової служби. Згодом, чоловік отримав персональну повістку про призов на строкову військову службу та явку на 9:00 годину 14 листопада 2019 року. У зазначений час ратнівчанин не з'явився.

У середу, 22 січня 2020 року, обвинувачений підписав угоду про визнання винуватості, яку згодом затвердив суд.

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову й присудили йому два роки позбавлення волі, замінивши термін на один рік умовного покарання.

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Теги: Ратнівський район, суд, служба в армії
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