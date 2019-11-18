Повідомили, коли і де прощатимуться з лікарем Миколою Цюхом
Сьогодні, 12:38
Стало відомо, де прощатимуться з померлим лікарем Миколою Цюхом.
Про це на сторінці у Facebook повідомила його донька Іванна Цюх.
Нагадаємо, що Микола Федорович Цюх помер вчора, 18 лютого.
Тіло покійного для прощання буде знаходитися у Луцьку в храмі Святителя Феодосія Чернігівського, який знаходиться по вулиці Володимирській, 70 з 14 години сьогодні (19 лютого, - ред) і до 10 години 20 лютого.
Поховають лікаря в селі Озліїв Млинiвського району Рівненської області. Панахида відбудеться 19 лютого о 19 годині у храмі.
"Прохання - замість штучних квітів чи вінків, зробіть пожертву бідним або хворим на Славу Богу Живому від імені тата. Щиро дякуємо за підтримку", - йдеться у повідомлені доньки Іванни Цюх.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила його донька Іванна Цюх.
Нагадаємо, що Микола Федорович Цюх помер вчора, 18 лютого.
Тіло покійного для прощання буде знаходитися у Луцьку в храмі Святителя Феодосія Чернігівського, який знаходиться по вулиці Володимирській, 70 з 14 години сьогодні (19 лютого, - ред) і до 10 години 20 лютого.
Поховають лікаря в селі Озліїв Млинiвського району Рівненської області. Панахида відбудеться 19 лютого о 19 годині у храмі.
"Прохання - замість штучних квітів чи вінків, зробіть пожертву бідним або хворим на Славу Богу Живому від імені тата. Щиро дякуємо за підтримку", - йдеться у повідомлені доньки Іванни Цюх.
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