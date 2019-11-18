Повідомили, коли і де прощатимуться з лікарем Миколою Цюхом

Миколою Цюхом.



Про це на сторінці у Facebook повідомила його донька Іванна Цюх.



Нагадаємо, що



Тіло покійного для прощання буде знаходитися у Луцьку в храмі Святителя Феодосія Чернігівського, який знаходиться по вулиці Володимирській, 70 з 14 години сьогодні (19 лютого, - ред) і до 10 години 20 лютого.



Поховають лікаря в селі Озліїв Млинiвського району Рівненської області. Панахида відбудеться 19 лютого о 19 годині у храмі.



"Прохання - замість штучних квітів чи вінків, зробіть пожертву бідним або хворим на Славу Богу Живому від імені тата. Щиро дякуємо за підтримку", - йдеться у повідомлені доньки Іванни Цюх.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, де прощатимуться з померлим лікаремПро це на сторінці у Facebook повідомила його донькаНагадаємо, що Микола Федорович Цюх помер вчора, 18 лютого.Тіло покійного для прощання буде знаходитися у Луцьку в храмі Святителя Феодосія Чернігівського, який знаходиться по вулиці Володимирській, 70 з 14 години сьогодні (19 лютого, - ред) і до 10 години 20 лютого.Поховають лікаря в селі Озліїв Млинiвського району Рівненської області. Панахида відбудеться 19 лютого о 19 годині у храмі."Прохання - замість штучних квітів чи вінків, зробіть пожертву бідним або хворим на Славу Богу Живому від імені тата. Щиро дякуємо за підтримку", - йдеться у повідомлені доньки Іванни Цюх.

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