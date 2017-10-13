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У Ковелі чоловік обматюкав патрульних та побив їхнє службове авто

У Ковелі чоловік обматюкав патрульних та побив їхнє службове авто
У Ковелі поліцейські затримали хулігана, який їх обматюкав, а потім ще й побив їхнє службове авто.

30-річний мешканець приміського села Колодниця вранці вчинив дебош на автостоянці Привокзальної площі у Ковелі, пише "Район. Ковель".

Спочатку чоловік «поливав» нецензурною лайкою працівників поліції, поводив себе агресивно, а на зауваження не реагував. Потім намагався втекти, вискочивши на легковик марки Mazda, після чого й був затриманий. На запрошення сісти в службовий автомобіль вдарив ногою задні пасажирські дверцята, внаслідок чого поліцейський транспортний засіб отримав механічне пошкодження.

За дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі поліцейські при виконанні ними службових обов’язків склалали протоколи.

В суді під час розгляду справи про адміністративні правопорушення дебошир пояснив, що працівники поліції самі спровокували його вчиняти такі дії. Як заявила представниця Департаменту патрульної поліції, у власності якого перебуває службове авто, він відмовляється добровільно відшкодувати завдані матеріальні збитки.

Ковельський міськрайонний суд оштрафував правопорушника, який офіційно є безробітним, на вісім неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 гривень. Останній також має сплатити на користь держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

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Теги: Ковель, дебошир, патрульні, суд
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