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У Львові на рекламному табло невідомі запустили порно

У Львові на рекламному табло невідомі запустили порно
У Львові на рекламному моніторі над входом у торговий центр «Вернісаж Lviv Mall» запустили порно.

В адміністрації «Вернісаж Lviv Mall» уже заявили, що звернуться до поліції з приводу несанкціонованого втручання невідомих у роботу торгового центру, - пише видання Zaxid.net.

Відео очевидців інциденту, що стався близько 22:00, опублікував у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. На зовнішньому рекламному 42-дюймовому моніторі над входом до триповерхового ТЦ, розташованого поруч з площею Ринок, запустили непристойне відео.

В адміністрації торгового центру «Вернісаж Lviv Mall» підтвердили інцидент і заявили, що відбулося зовнішнє втручання у роботу рекламного табло. Зараз за цим фактом готують заяву у правоохоронні органи.

«Це підключилися перехожі з телефону, можливо, у них була спеціальна програма. Ми відео передамо поліції, щоб розібратися у ситуації. Це не ініціатива торгового центру чи наших працівників і не технічна помилка. Це було свідомо зроблено якимось непорядними людьми, які проходили повз», – повідомила адміністраторка «Вернісаж Lviv Mall» Уляна Неділько.

З її слів, непристойне відео транслювалося менше хвилини, на це порушення зреагували адміністратори закладу і вимкнули екран.

«Це завдало нам серйозних репутаційних збитків, тому хочемо, щоб винуватці були покарні», – заявила Уляна Неділько.

Триповерховний торговий центр «Вернісаж Lviv Mall» відкрився влітку минулого року, спеціалізується на продажу виключно українських брендів.



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Теги: порно, Львів, табло
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Коментарі 3
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Да сам Львів це повне порно! :)))
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Львів - це одне з найкрасивіших міст Європи, в якому історичний центр з 2000-ми архітектурних памяток включені у спадщину Юнеско. Усього ж Львів має понад 5 тисяч памяток архітектури. Можливо, ти перепутав зі своєю малою батьківщиною - Любешовом?
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можливо, ти був у львові давно і не бачив бомжів по всьому місту?
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