У Львові на рекламному табло невідомі запустили порно
Сьогодні, 12:59
У Львові на рекламному моніторі над входом у торговий центр «Вернісаж Lviv Mall» запустили порно.
В адміністрації «Вернісаж Lviv Mall» уже заявили, що звернуться до поліції з приводу несанкціонованого втручання невідомих у роботу торгового центру, - пише видання Zaxid.net.
Відео очевидців інциденту, що стався близько 22:00, опублікував у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. На зовнішньому рекламному 42-дюймовому моніторі над входом до триповерхового ТЦ, розташованого поруч з площею Ринок, запустили непристойне відео.
В адміністрації торгового центру «Вернісаж Lviv Mall» підтвердили інцидент і заявили, що відбулося зовнішнє втручання у роботу рекламного табло. Зараз за цим фактом готують заяву у правоохоронні органи.
«Це підключилися перехожі з телефону, можливо, у них була спеціальна програма. Ми відео передамо поліції, щоб розібратися у ситуації. Це не ініціатива торгового центру чи наших працівників і не технічна помилка. Це було свідомо зроблено якимось непорядними людьми, які проходили повз», – повідомила адміністраторка «Вернісаж Lviv Mall» Уляна Неділько.
З її слів, непристойне відео транслювалося менше хвилини, на це порушення зреагували адміністратори закладу і вимкнули екран.
«Це завдало нам серйозних репутаційних збитків, тому хочемо, щоб винуватці були покарні», – заявила Уляна Неділько.
Триповерховний торговий центр «Вернісаж Lviv Mall» відкрився влітку минулого року, спеціалізується на продажу виключно українських брендів.
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В адміністрації «Вернісаж Lviv Mall» уже заявили, що звернуться до поліції з приводу несанкціонованого втручання невідомих у роботу торгового центру, - пише видання Zaxid.net.
Відео очевидців інциденту, що стався близько 22:00, опублікував у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. На зовнішньому рекламному 42-дюймовому моніторі над входом до триповерхового ТЦ, розташованого поруч з площею Ринок, запустили непристойне відео.
В адміністрації торгового центру «Вернісаж Lviv Mall» підтвердили інцидент і заявили, що відбулося зовнішнє втручання у роботу рекламного табло. Зараз за цим фактом готують заяву у правоохоронні органи.
«Це підключилися перехожі з телефону, можливо, у них була спеціальна програма. Ми відео передамо поліції, щоб розібратися у ситуації. Це не ініціатива торгового центру чи наших працівників і не технічна помилка. Це було свідомо зроблено якимось непорядними людьми, які проходили повз», – повідомила адміністраторка «Вернісаж Lviv Mall» Уляна Неділько.
З її слів, непристойне відео транслювалося менше хвилини, на це порушення зреагували адміністратори закладу і вимкнули екран.
«Це завдало нам серйозних репутаційних збитків, тому хочемо, щоб винуватці були покарні», – заявила Уляна Неділько.
Триповерховний торговий центр «Вернісаж Lviv Mall» відкрився влітку минулого року, спеціалізується на продажу виключно українських брендів.
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Коментарі 3
Да сам Львів це повне порно! :)))
Львів - це одне з найкрасивіших міст Європи, в якому історичний центр з 2000-ми архітектурних памяток включені у спадщину Юнеско. Усього ж Львів має понад 5 тисяч памяток архітектури. Можливо, ти перепутав зі своєю малою батьківщиною - Любешовом?
можливо, ти був у львові давно і не бачив бомжів по всьому місту?
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