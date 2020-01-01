У Львові на рекламному табло невідомі запустили порно





В адміністрації «Вернісаж Lviv Mall» уже заявили, що звернуться до поліції з приводу несанкціонованого втручання невідомих у роботу торгового центру, - пише видання



Відео очевидців інциденту, що стався близько 22:00, опублікував у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. На зовнішньому рекламному 42-дюймовому моніторі над входом до триповерхового ТЦ, розташованого поруч з площею Ринок, запустили непристойне відео.



В адміністрації торгового центру «Вернісаж Lviv Mall» підтвердили інцидент і заявили, що відбулося зовнішнє втручання у роботу рекламного табло. Зараз за цим фактом готують заяву у правоохоронні органи.



«Це підключилися перехожі з телефону, можливо, у них була спеціальна програма. Ми відео передамо поліції, щоб розібратися у ситуації. Це не ініціатива торгового центру чи наших працівників і не технічна помилка. Це було свідомо зроблено якимось непорядними людьми, які проходили повз», – повідомила адміністраторка «Вернісаж Lviv Mall» Уляна Неділько.



З її слів, непристойне відео транслювалося менше хвилини, на це порушення зреагували адміністратори закладу і вимкнули екран.



«Це завдало нам серйозних репутаційних збитків, тому хочемо, щоб винуватці були покарні», – заявила Уляна Неділько.



Триповерховний торговий центр «Вернісаж Lviv Mall» відкрився влітку минулого року, спеціалізується на продажу виключно українських брендів.







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