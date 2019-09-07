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Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних

Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Чотирнадцять старшокласників із 17 школи міста Луцька отримали сертифікати помічників патрульних.

Про це повідомили на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.

У попередні місяці, під час реалізації проекту, учні пройшли ряд тренінгів та занять з інспекторами. Також вони проводили уроки для молодших школярів, відвідували діток в навчальному закладі села Сенкевичівка на Горохівщині. Крім того, підлітки побували в управлінні, де їм проводили екскурсію та влаштували зустріч з керівництвом.

Поліцейські відділу зв’язків з громадськістю та партнери проекту кілька місяців активно й наполегливо працювали зі школярами, у результаті чого вдалось підготувати справжній кадровий резерв – помічників патрульних.

"Ви пройшли тривале навчання, за цей час зблизились та потоваришували з інспекторами. Але разом з тим це й велика відповідальність. Адже тим значним об’ємом знань, який ви отримали, тепер можете сміливо ділитись з іншими школярами", - наголосили під час вручення сертифікатів.

Начальниця відділу зв’язків з громадськістю Ольга Шмігель запевнила, що разом з партнерами шукатимуть способи продовження реалізації проекту, можливо, залучать інші навчальні заклади.

Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних


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Теги: патрульна поліція, Луцьк, помічник патрульного, школа, навчання
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