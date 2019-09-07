Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
Сьогодні, 13:25
Чотирнадцять старшокласників із 17 школи міста Луцька отримали сертифікати помічників патрульних.
Про це повідомили на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.
У попередні місяці, під час реалізації проекту, учні пройшли ряд тренінгів та занять з інспекторами. Також вони проводили уроки для молодших школярів, відвідували діток в навчальному закладі села Сенкевичівка на Горохівщині. Крім того, підлітки побували в управлінні, де їм проводили екскурсію та влаштували зустріч з керівництвом.
Поліцейські відділу зв’язків з громадськістю та партнери проекту кілька місяців активно й наполегливо працювали зі школярами, у результаті чого вдалось підготувати справжній кадровий резерв – помічників патрульних.
"Ви пройшли тривале навчання, за цей час зблизились та потоваришували з інспекторами. Але разом з тим це й велика відповідальність. Адже тим значним об’ємом знань, який ви отримали, тепер можете сміливо ділитись з іншими школярами", - наголосили під час вручення сертифікатів.
Начальниця відділу зв’язків з громадськістю Ольга Шмігель запевнила, що разом з партнерами шукатимуть способи продовження реалізації проекту, можливо, залучать інші навчальні заклади.
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Про це повідомили на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.
У попередні місяці, під час реалізації проекту, учні пройшли ряд тренінгів та занять з інспекторами. Також вони проводили уроки для молодших школярів, відвідували діток в навчальному закладі села Сенкевичівка на Горохівщині. Крім того, підлітки побували в управлінні, де їм проводили екскурсію та влаштували зустріч з керівництвом.
Поліцейські відділу зв’язків з громадськістю та партнери проекту кілька місяців активно й наполегливо працювали зі школярами, у результаті чого вдалось підготувати справжній кадровий резерв – помічників патрульних.
"Ви пройшли тривале навчання, за цей час зблизились та потоваришували з інспекторами. Але разом з тим це й велика відповідальність. Адже тим значним об’ємом знань, який ви отримали, тепер можете сміливо ділитись з іншими школярами", - наголосили під час вручення сертифікатів.
Начальниця відділу зв’язків з громадськістю Ольга Шмігель запевнила, що разом з партнерами шукатимуть способи продовження реалізації проекту, можливо, залучать інші навчальні заклади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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