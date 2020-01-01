У Луцьку просять збільшити кількість маршруток у вечірній час





Відповідне прохання опублікував на сайті Друзюк Ольга.



Зокрема, просять збільшити кількість маршрутних таксі, рух яких буде пролягати вулицями Володимирська і Конякіна.



За словами авторки, в період з 22:00 на вищезазначених вулицях відсутній транспорт. Тому лучани не можуть дістатися додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зареєстрували петицію про збільшення кількості міського транспорту у вечірній час.Відповідне прохання опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій лучанкаЗокрема, просять збільшити кількість маршрутних таксі, рух яких буде пролягати вулицями Володимирська і Конякіна.За словами авторки, в період з 22:00 на вищезазначених вулицях відсутній транспорт. Тому лучани не можуть дістатися додому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію