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У Луцьку просять збільшити кількість маршруток у вечірній час

У Луцьку просять збільшити кількість маршруток у вечірній час
У Луцьку зареєстрували петицію про збільшення кількості міського транспорту у вечірній час.

Відповідне прохання опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій лучанка Друзюк Ольга.

Зокрема, просять збільшити кількість маршрутних таксі, рух яких буде пролягати вулицями Володимирська і Конякіна.

За словами авторки, в період з 22:00 на вищезазначених вулицях відсутній транспорт. Тому лучани не можуть дістатися додому.

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Теги: маршрутки, Луцьк, громадський транспорт
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Коментарі 1
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водії перестали класти собі в кишеню вечірні гроші от і не вигідно стало
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