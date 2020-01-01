У Луцьку просять збільшити кількість маршруток у вечірній час
Сьогодні, 13:38
У Луцьку зареєстрували петицію про збільшення кількості міського транспорту у вечірній час.
Відповідне прохання опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій лучанка Друзюк Ольга.
Зокрема, просять збільшити кількість маршрутних таксі, рух яких буде пролягати вулицями Володимирська і Конякіна.
За словами авторки, в період з 22:00 на вищезазначених вулицях відсутній транспорт. Тому лучани не можуть дістатися додому.
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Відповідне прохання опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій лучанка Друзюк Ольга.
Зокрема, просять збільшити кількість маршрутних таксі, рух яких буде пролягати вулицями Володимирська і Конякіна.
За словами авторки, в період з 22:00 на вищезазначених вулицях відсутній транспорт. Тому лучани не можуть дістатися додому.
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Коментарі 1
водії перестали класти собі в кишеню вечірні гроші от і не вигідно стало
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