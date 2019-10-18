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Депутат Луцькради може очолити Рожищенську РДА

Депутат Луцькради може очолити Рожищенську РДА
Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого погодив призначення голів районних державних адміністрацій у низці областей. Зокрема, на Волині головою Рожищенської РДА погодили депутата Луцькради Шкоду Сергія Івановича.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, - передає УНН.

Волинська область:

Шкода Сергій Іванович - Рожищенська РДА;

Житомирська область:

Сужук Анатолій Володимирович - Хорошівська РДА;
Київська область:

Будюк Ігор Сергійович - Кагарлицька РДА;

Полтавська область:

Братік Сергій Вікторович - Великобагачанська РДА;
Рівненська область:

Гузар Катерина Миколаївна - Корецька РДА;

Харківська область:

Карабанов Віталій Юрійович - Балаклійська РДА;
Рєзніков Володимир Іванович - Барвінківська РДА;
Володченко Сергій Сергійович - Близнюківська РДА;
Беседін Андрій Олександрович - Борівська РДА;
Аксьонов Юрій Олександрович - Валківська РДА;
Сорокін Василь Олександрович - Великобурлуцька РДА;
Струков Юрій Миколайович - Дворічанська РДА;
Петренко Олена Олександрівна - Зачепилівська РДА;
Никифоров Яніс Саввич - Ізюмська РДА;
Стаценко Джамал Русланович - Кегичівська РДА;
Кись Зоя Миколаївна - Коломацька РДА;
Кайдаш Олександр Вікторович - Красноградська РДА;
Раїна Юрій Іванович - Краснокутська РДА;
Бабешко Олексій Юрійович - Куп'янська РДА;
Партала Вадим Костянович - Первомайська РДА;
Ковтун Андрій Володимирович - Печенізька РДА;
Лободенко Сергій Васильович - Чугуївська РДА;
Канашевич Андрій Вікторович - Шевченківська РДА.

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Теги: погодження, Волинь, РДА, Шкода Сергій
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