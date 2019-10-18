Депутат Луцькради може очолити Рожищенську РДА

Шкоду Сергія Івановича.



Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, - передає



Волинська область:



Шкода Сергій Іванович - Рожищенська РДА;



Житомирська область:



Сужук Анатолій Володимирович - Хорошівська РДА;

Київська область:



Будюк Ігор Сергійович - Кагарлицька РДА;



Полтавська область:



Братік Сергій Вікторович - Великобагачанська РДА;

Рівненська область:



Гузар Катерина Миколаївна - Корецька РДА;



Харківська область:



Карабанов Віталій Юрійович - Балаклійська РДА;

Рєзніков Володимир Іванович - Барвінківська РДА;

Володченко Сергій Сергійович - Близнюківська РДА;

Беседін Андрій Олександрович - Борівська РДА;

Аксьонов Юрій Олександрович - Валківська РДА;

Сорокін Василь Олександрович - Великобурлуцька РДА;

Струков Юрій Миколайович - Дворічанська РДА;

Петренко Олена Олександрівна - Зачепилівська РДА;

Никифоров Яніс Саввич - Ізюмська РДА;

Стаценко Джамал Русланович - Кегичівська РДА;

Кись Зоя Миколаївна - Коломацька РДА;

Кайдаш Олександр Вікторович - Красноградська РДА;

Раїна Юрій Іванович - Краснокутська РДА;

Бабешко Олексій Юрійович - Куп'янська РДА;

Партала Вадим Костянович - Первомайська РДА;

Ковтун Андрій Володимирович - Печенізька РДА;

Лободенко Сергій Васильович - Чугуївська РДА;

Канашевич Андрій Вікторович - Шевченківська РДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого погодив призначення голів районних державних адміністрацій у низці областей. Зокрема, на Волині головою Рожищенської РДА погодили депутата ЛуцькрадиПро це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, - передає УНН Шкода Сергій Іванович - Рожищенська РДА;Сужук Анатолій Володимирович - Хорошівська РДА;Київська область:Будюк Ігор Сергійович - Кагарлицька РДА;Братік Сергій Вікторович - Великобагачанська РДА;Рівненська область:Гузар Катерина Миколаївна - Корецька РДА;Карабанов Віталій Юрійович - Балаклійська РДА;Рєзніков Володимир Іванович - Барвінківська РДА;Володченко Сергій Сергійович - Близнюківська РДА;Беседін Андрій Олександрович - Борівська РДА;Аксьонов Юрій Олександрович - Валківська РДА;Сорокін Василь Олександрович - Великобурлуцька РДА;Струков Юрій Миколайович - Дворічанська РДА;Петренко Олена Олександрівна - Зачепилівська РДА;Никифоров Яніс Саввич - Ізюмська РДА;Стаценко Джамал Русланович - Кегичівська РДА;Кись Зоя Миколаївна - Коломацька РДА;Кайдаш Олександр Вікторович - Красноградська РДА;Раїна Юрій Іванович - Краснокутська РДА;Бабешко Олексій Юрійович - Куп'янська РДА;Партала Вадим Костянович - Первомайська РДА;Ковтун Андрій Володимирович - Печенізька РДА;Лободенко Сергій Васильович - Чугуївська РДА;Канашевич Андрій Вікторович - Шевченківська РДА.

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