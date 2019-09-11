На приватній пилорамі знайшли зрізану деревину із волинського лісництва
Сьогодні, 14:28
Працівники державної лісової охорони ДП «Камінь-Каширське ЛГ» оперативно виявили і встановили причетних осіб та місцезнаходження зрізаної деревини.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Самовільну порубку здійснили у Видертському лісництві. Сліди привели до однієї із приватних пилорам села Грудки. Причетні – група осіб. Двох лісопорушників уже встановили – це місцеві жителі села, які вже раніше притягувалися до відповідальності за подібні порушення.
Наразі деревину вилучили. Тривають слідчі дії. Міру покарання визначить суд.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Самовільну порубку здійснили у Видертському лісництві. Сліди привели до однієї із приватних пилорам села Грудки. Причетні – група осіб. Двох лісопорушників уже встановили – це місцеві жителі села, які вже раніше притягувалися до відповідальності за подібні порушення.
Наразі деревину вилучили. Тривають слідчі дії. Міру покарання визначить суд.
Головне фото - ілюстративне.
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