На приватній пилорамі знайшли зрізану деревину із волинського лісництва





Про це повідомляє пресслужба



Самовільну порубку здійснили у Видертському лісництві. Сліди привели до однієї із приватних пилорам села Грудки. Причетні – група осіб. Двох лісопорушників уже встановили – це місцеві жителі села, які вже раніше притягувалися до відповідальності за подібні порушення.



Наразі деревину вилучили. Тривають слідчі дії. Міру покарання визначить суд.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники державної лісової охорони ДП «Камінь-Каширське ЛГ» оперативно виявили і встановили причетних осіб та місцезнаходження зрізаної деревини.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. Самовільну порубку здійснили у Видертському лісництві. Сліди привели до однієї із приватних пилорам села Грудки. Причетні – група осіб. Двох лісопорушників уже встановили – це місцеві жителі села, які вже раніше притягувалися до відповідальності за подібні порушення.Наразі деревину вилучили. Тривають слідчі дії. Міру покарання визначить суд.

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