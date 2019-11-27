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Зловили волинянина, який побив і пограбував чоловіка у Маневицькому районі

Зловили волинянина, який побив і пограбував чоловіка у Маневицькому районі
У Маневицькому районі поліція затримала 23-річного грабіжника.

Зазначається, шо наприкінці грудня минулого року чоловік через вікно проник до помешкання 67-річного жителя Маневицького району, побив його та вкрав 1 тисячу гривень, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 23-річний односелець потерпілого. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.




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Теги: розбій, грабіж, волинянин
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