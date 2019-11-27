Зловили волинянина, який побив і пограбував чоловіка у Маневицькому районі





Зазначається, шо наприкінці грудня минулого року чоловік через вікно проник до помешкання 67-річного жителя Маневицького району, побив його та вкрав 1 тисячу гривень, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 23-річний односелець потерпілого. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Затриманому повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Досудове розслідування триває.









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