Збір коштів триває: 2-річному хлопчику з Волині потрібні гроші на дороговартісну операцію

Матвійка Барчука з Нововолинська, який не чує на два вушка. Батьки просять про фінансову допомогу. Їм вдалося зібрати 9 500 євро, залишилося – 16 700 євро.



Нагадаємо, лікарі діагностували у хлопчика двобічну сенсоневральну глухоту 5 ступеня. За державний рахунок Матвійкові зробили операцію на одному вушкові, - пише



Для того, щоб дитина повноцінно розвивалась, на іншому вушкові

потрібно також провести операцію та встановити кохлеарний імплант.



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Вартість кохлеарного імпланта становить 26 200 євро. Родині хлопчика, з допомогою небайдужих людей, вдалося зібрати 9 500 євро. Залишилося ще 16 700 євро.



“Матвійкові поставили штучне вухо, але це не означає, що він відразу буде розмовляти. Операція це тільки 20% успіху, 80% це реабілітація. Необхідні дороговартісні заняття з сурдопедагогом в іншому місті.



На друге вушко триває збір. Ми просимо небайдужих людей допомогти. Будемо Вам дуже вдячні”, – говорить мама Анна.



Мама хлопчика Анна Барчук на своїй сторінці у фейсбук поділилася відео після операції, яку провели Матвійкові за державний кошт.



“Урааааа! Ми дочекалися! Син нас почув! Яке це щастя! Спочатку зрадів, але потім не зрозумів, що відбувається. Нас переповнюють емоції”,- написала Анна.



Кошти можна переказати на картку ПриватБанку: 5168 7573 8863 6385 – Барчук Олександр (тато).

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