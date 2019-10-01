На «Бандерштаті» виступатиме гурт «Без обмежень»
Сьогодні, 15:36
Популярний український рок-гурт «Без обмежень» виступить на фестивалі «Бандерштат - 2020».
Про це повідомляють організатори.
Триденний фест відбудеться під Луцьком у селі Рованці 7-9 серпня.
«Без обмежень» вже виступали на Бандерштаті у 2018. За цей час музикантів визнали найкращим рок-гуртом країни (премії «Золота Жар-Птиця» та М1 Music Awards). Зараз команда перебуває у масштабному турі, який охоплює 150 українських міст. Також БЕZ ОБМЕЖЕНЬ готуються до першого грандіозного сольника на НСК Олімпійський у День незалежності.
Фестиваль «Бандерштат» проводиться щороку у серпні починаючи із 2007 року і за цей час став наймасштабнішою культурною подією регіону. Значна частина відвідувачів – гості з інших регіонів України і навіть з-за кордону. Квитки на три дні фестивалю зараз коштують 500 гривень.
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Про це повідомляють організатори.
Триденний фест відбудеться під Луцьком у селі Рованці 7-9 серпня.
«Без обмежень» вже виступали на Бандерштаті у 2018. За цей час музикантів визнали найкращим рок-гуртом країни (премії «Золота Жар-Птиця» та М1 Music Awards). Зараз команда перебуває у масштабному турі, який охоплює 150 українських міст. Також БЕZ ОБМЕЖЕНЬ готуються до першого грандіозного сольника на НСК Олімпійський у День незалежності.
Фестиваль «Бандерштат» проводиться щороку у серпні починаючи із 2007 року і за цей час став наймасштабнішою культурною подією регіону. Значна частина відвідувачів – гості з інших регіонів України і навіть з-за кордону. Квитки на три дні фестивалю зараз коштують 500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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