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Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку

Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку
У Луцьку поруч із РАЦСом на Соборності працює агроярмарок.

Двічі на тиждень – у вівторок та п’ятницю – сюди приїжджають продавці «домашнього». Це селяни Луцького району, які мають вдома невеличке господарство, а також фермери, які вже багато років на ринку, - пише Район.Луцьк.

Пропозиції тут на різний смак. Просто з автомобілів люди торгують картоплею, капустою, яйцями, м’ясом та молоком. Дехто пропонує широкий асортимент продуктів. Хтось приїздить з чимось одним.
Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку
Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку
Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку

Подружжя Рая і Микола працюють тут вже 11 років, і за цей час мають чимало «своїх» покупців. Вони продають молоко, сир та яйця.
Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку

Поруч із ними торгує поважний чоловік. Також продає «молочку». Коли підходимо ближче, поспіхом ховає пластикові пляшки з молоком. Каже, так не можна продавати, але людям зручно. Ліворуч від нього на бордюрі примостилися дві жіночки з невеликими клітчастими сумками. Одна продає цибулю, часник, різні трави для чаю, а також ніжні весняні квітки у пластикових стаканах. Інша привезла відро яєць, і саме поставила його поруч із собою. Жінки кажуть, що працювати їм тут зручно. Стоять на твердому покритті. Влітку дерева створюють приємну тінь. Особливих зручностей вони не потребують, адже працюють всього кілька годин.

Фермери, що приїздять сюди автівками, розповідають: працюється добре, але ціни нема. Бо якщо у супермаркеті картопля коштує менше, ніж 10 гривень, то за домашню наші люди не спішать віддавати 12-15. Те саме з рештою продуктів. Між собою говорять про те, що треба виходити на закордонний ринок. Європа, думають тут, готова платити більше за натуральне. Справа, однак, не заходить далі розмов.

Численні покупці ходять від одного павільйону до іншого. Питають, порівнюють ціни, приглядаються. Мешканці 33-го вже дуже звикли до ярмарку, і не уявляють життя кварталу без нього. Бідкаються тільки, що ціни зависокі, і що в магазинах дешевше. Нарікають, проте щоразу приходять сюди. І йдуть не з порожніми руками.
Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку
Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку
Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку
Від м’яса і «молочки» до лікарських трав: що і за скільки продають на фермерському ярмарку у Луцьку

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Теги: ярмарок, Луцьк
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